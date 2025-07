Sztárigazolásokat jelentettek be a magyar bajnoknál

A világ élvonalához tartozó kézilabdacsapatként a Telekom Veszprém újabb nagy nevekkel bővíti keretét: svéd, horvát és dán válogatott játékosokat szerződtettek a bakonyiak. A cél egyértelmű: a magyar bajnoki cím megvédése, a Magyar Kupa visszahódítása, valamint a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe és a klubvilágbajnokság fináléjába jutás.

A horvát Ivan Martinovic, a sportág jelenleg egyik legkeresettebb jobbátlövője, aki négy évre, a 2028–29-es szezon végéig kötelezte el Veszprémben (Fotó: One Veszprém)

A világbajnokság legjobb játékosa a veszprémi kézilabdacsapathoz igazolt

A csütörtöki sajtótájékoztatón Bartha Csaba vezérigazgató jelentette be, hogy a 36 éves, Európa-bajnoki ezüstérmes svéd kapus, Mikael Appelgren azonnal csatlakozik a kerethez. A Rhein-Neckar Löwen egy játékoscsere részeként engedte el a rutinos hálóőrt, akinek szerződése egy plusz egy évre szól. Appelgren több mint egy évtizede a német Bundesligában védett, korábban az MT Melsungen csapatában is szerepelt.

A másik új igazolás a horvát válogatott jobbátlövő, Ivan Martinovic, aki 2029-ig írt alá. A bécsi születésű játékos 2018 óta a német élvonalban játszott, többek között a Hannover-Burgdorf és az MT Melsungen színeiben.

A 2025-ös világbajnokságon ezüstérmet nyert, posztján a torna legjobbjának választották.

Bartha szerint az ő megszerzése jóval olcsóbb volt, mint a sajtóban megjelent 980 ezer eurós becslés.

Emil Nielsen, a világ jelenleg egyik, ha nem a legjobb kapusa, aki az elmúlt években klub- és válogatott szinten gyakorlatilag mindent megnyert (Fotó: AFP)

Sztárok érkeznek jövő nyáron is

A jövőre nézve is erősít a Veszprém: 2026 nyarán csatlakozik a csapathoz a Barcelonából érkező dán kapus, Emil Nielsen, valamint honfitársa, a beálló Lukas Jörgensen, aki jelenleg a Flensburg játékosa. Nielsen neve ismerősen cseng a veszprémieknek, hiszen 2018-ban a Skjern színeiben épp ellenük mutatkozott be a nemzetközi elitben. Azóta a Nantes, majd a Barcelona kapuját őrizte, a dán válogatottal olimpiai és kétszeres világbajnok. Jörgensen tavaly olimpiai aranyérmet szerzett, és a torna álomcsapatába is bekerült.

Emil Nielsen videóüzenetet küldött a sajtótájékoztatóra:

A veszprémi klubvezetés hangsúlyozta: fenntartható gazdálkodással építik a csapatot.

A 2023–24-es szezonban 9 millió eurós költségvetésből gazdálkodtak, és továbbra is csak annyit költenek játékosokra, amennyit a játékjogok értékesítéséből vagy extra bevételekből – például a klubvilágbajnoki prémiumból – fedezni tudnak.

A csapat keretében jelentős mozgás történt: több kulcsjátékos, köztük Ludovic Fabregas, Aron Pálmarsson és Agustín Casado is távozott. Az érkezők között ott van három egyiptomi válogatott (Ahmed Adel, Ahmed Hesam, Ali Zein), a brazil klasszis Thiagus Petrus, valamint a francia szélső Yanis Lenne és a fiatal magyar tehetség, Molnár Robin is. A klub a sajtótájékoztató előtt bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott két játékosával, a svéd jobbátlövő Lukas Sandell-lel, illetve dán kapus Mike Jensennel.

Izlandra utazik a Veszprém búcsúmeccsre

A nyári felkészülés augusztus 4-én kezdődik.

A csapat boszniai edzőtáborban vesz részt, ahol nemzetközi tornán is pályára lép a THW Kiel és a VfL Gummersbach ellen.

Augusztus 23-án hazai pályán játszanak edzőmeccset a Fazekas Gergőt is foglalkoztató Plock ellen, majd Izlandon folytatják a felkészülést, ahol korábbi ikonjuk, Aron Pálmarsson búcsúmérkőzésén is szerepelnek.

A vezetőség és Xavier Pascual vezetőedző is tudja, hogy a nagy játékosmozgás nem ideális, ám a nemzetközi élcsapatok között ez most általános trend. A Veszprém azonban nemcsak lépést tart, hanem tudatos építkezéssel hosszú távon is versenyben marad az európai élvonalban.