Sprint, menekülés és öngyilkosság a Sziget fesztiválon + galéria

Egy napra visszatért a rockzene, de nem várt meglepetéseket is tartogatott az első nap. A Sziget fesztivál szerdán a legjobb arcát mutatta.

Német Dániel
2025. 08. 07. 15:55
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
A Sziget néha egy kisebb sportteljesítmény, legalábbis jókora sprintet lenyomtam, amikor a sajtós sátrat keresgélve hirtelen arra lettem figyelmes, hogy a kedvenc Rory-számom felcsendül a Revolut Stage irányából a hivatalos koncertkezdés előtt ötven perccel. Gyorsan át is pörgettem a szociális médiát, hogy programváltozás van-e, de semmi nyomát nem találtam, viszont nem alaptalan a bizalmatlanságom a szervezőkkel szemben. Bő tíz évvel ezelőtt az amerikai punkbanda, az Anti-Flag váratlanul korábbi időpontot kapott, mint ahogyan meghirdették, a pólójukat viselő rajongók még vidáman alapoztak kint, amikor már zakatolt a koncertjük, és amikor azt firtattam, hogy ezt nem kellett volna-e a Facebookon közölni, azt felelték, hogy a hangosbemondóban tájékoztatták az embereket, mire visszakérdeztem, hogy egy balatoni lángososnál vagyunk?

Sziget
Kevesen beszélnek olyan felemelően a depresszióról, mint ahogyan azt Rory tette a Sziget fesztiválon. Fotó: Mirkó István

Kiderült aztán, hogy csak hangbeállás miatt kezdett játszani Rory, aki egyébként irtózatosan szimpatikus jelenség. A brit énekesnő mostanában kezd befutni, noha már betöltötte a negyvenet, így nem szállt a fejébe a dicsőség, miként az Uncomplicated című számában is megvallja, Avril Lavigne-on nevelkedett, hasonló is a stílusa, csak mélyebbre ásnak a dalszövegei. Bátran beszél a depressziójáról, az önsértő gondolatairól, az édesanyja elvesztéséről, de a pop-punkos tálalással ezeket a témákat inkább lezuhanyozza, mintsem hogy lehúzná a közönséget. Tündéri jelenség a színpadon, nulla sztárallűrrel.

A Revolut Stage kicsit megidézte a régi metálszínpad hangulatát az első nap, nem olyan régimódi bandák váltották egymást ugyan, mint a Judas Priest, de a Szigeten belül egy szigetté vált a gitárzene kedvelőinek. Rory után a Palaye Royale lépett fel, amelyet két hónapja kicsit enerváltnak éreztem, de mint írtam, valószínűleg ez egyszeri botlás, mert ötből négy koncertjük eddig kiváló volt, és most újfent bizonyították, miért is lehet őket az új generáció My Chemical Romance-eként emlegetni. Az emo-punk dalaik egyszerre érzelmesek és lendületesek, élőben pedig le sem lehet lőni az énekest, ezúttal felmászott a VIP-szekció erkélyére, hogy onnan ugorjon bele a közönség által tartott gumicsónakba.

És nem lehetek elég hálás nekik, a koncert után, mint egy kretén, bujkáltam egy exem elől, akivel nagyon nem akartam találkozni és nem volt nálam kolozsvári szalonna, mint taktikai kés, ahogyan Beton.Hofi mondja, aztán amikor kezdtek szűkülni a lehetőségeim, az énekes testvére, a zenekar billentyűse kijött a színpad mögül, egy gyors közös fotó pedig kiváló tűzlétrát biztosított.

 

20250806 Sziget fotó: Mirkó István Magyar Nemzet
A Palaye Royale lényegében az új My Chemical Romance. Fotó: Mirkó István

A szervezők egyébként a sajtós mellé egy fotós karszalagot is adtak, és nem először tapasztaltam ezt meg, de mindig rádöbbenek a színpad előtti árokban, miért is nyúl annyi zenész különböző tudatmódosítókhoz. A hátam mögött az első sorok őrjöngő közönsége, előttem a zenekar karnyújtásnyira – elképesztően intenzív élmény, ahogyan ez a két energia oda-vissza pingpongozik. Ez a nu metál Atyaúristene, a Papa Roach esetében volt a leginkább érezhető, az énekes már jó ideje tiszta, de meggyűltek a bajai a függőségekkel korábban, mindez a dalszövegeiben is visszaköszön. És a pályája során sok barátot elvesztett, köztük Chester Benningtont, a Linkin Park egykori énekesét is, azóta minden alkalommal le is játszik pár sort az In The End című slágerükből. Most azonban egy öngyilkosság elleni prevenciót is hallhattunk utána, majd belekezdtek az erről szóló hatásvadász, de kétségkívül hatásos Leave a Light On című számukba, én pedig szitkozódtam, hogy ne ríkassanak már meg, érintett vagyok a témában, az egyik legjobb barátom egy éve vetett véget az életének.

20250806 Sziget fotó: Mirkó István Magyar Nemzet
Nem kevés nehézségen ment keresztül a Papa Roach énekese, most ő próbál segíteni másokon Fotó: Mirkó István/MI

Kultúrsokk is volt a Sziget fesztiválon

És az aznapi főattrakció, Charli XCX fellépése alatt azzal is szembesültem, hogy boomer vagyok. Próbálom befogadni a Z-generációs trendeket, Azahriah sikerét is érteni vélem, azt viszont nem, hogy ez a számomra tök átlagos énekesnő miként vált szupersztárrá. És az sem tiszta, hogy a brutális tömeg férfi résztvevői közül vajon miért tartoztak sokan látványosan az LMBTQ-közösséghez. Ha nekem tetszene az, ahogy a fiatal lány fürdőruhában vonaglik a színpadon, azt nem kéne megindokolnom, de nem jöttem rá arra a többlettartalomra, amely a melegeket megszólítja, ugyanakkor olyan semmitmondónak tűntek a dalok, hogy hatalmas erőfeszítést nem is tettem a rejtély megfejtésére.

Borítókép: Látogatók a Sziget fesztivál első napján 

 

 

 

Google News
