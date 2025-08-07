Pokoli állapotok Újbudán

Megdöbbentő posztokban számol be a Tizenegy Állatvédő Egyesület a XI. kerület közterületein található állapotokról. A jobb napokat is látott kerület több részén is szeméthegyek bukkantak fel az elmúlt időszakban.

Lapunk egyik munkatársa megerősítette, hogy az állatvédők információi helyesek, a közterület-felügyelettől 200 méterre hajléktalanok vertek tanyát, az önkormányzat pedig láthatólag tehetetlen az ügyben.

Szintén az egyesület nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerület Tóváros nevet viselő negyedében hajléktalanok vertek tanyát, akik szemétből épített viskókban élnek, illetve rendszeresen égetnek szemetet.

Íme a kiserdő a Sport11 mellett öt lépésre, ami papíron ugye magánterület, valóságban pedig elhanyagolt illegális szemétlerakó/szemétégető és hajléktalantanya. Mivel elkerítve ugye nincs, apokaliptikus állapotok uralkodnak a fák mögött, innen került elő az elmúlt évben több illegálisan tartott kutya is

– írta az egyesület. Szintén az állatvédők egy másik bejegyzésükben kiterjedt illegális szemétlerakó felfedezéséről posztoltak.

Minden talpalatnyi zöldet illegális szemétlerakatnak használnak, van itt építési hulladék, televízió, veszélyes hulladék, egy gondosan becsomagolt valami (hacsak nem a természet része…) rendszám nélküli utánfutó, és még sorolhatnám, de ide nem felsorolás kell, hanem sürgős hatósági intézkedés

– emelte ki a szervezet.

A szemétlerakókkal, illetve a hajléktalantanyákkal kapcsolatban lapunk kérdéseket küldött a közterület-felügyeletnek, illetve az önkormányzatnak. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen intézkedéseket terveznek a szemétlerakók és a hajléktalantanyák felszámolása érdekében.

Utóbbi válaszában bizonygatta, mindent megtesznek a probléma megoldása érdekében: megerősítették a rendőri és közterületi jelenlétet, valamint a szociális segítségnyújtást is. A közterület-felügyelettől válasz még nem érkezett. Amint reagálnak, frissítjük cikkünket.