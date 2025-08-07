önkormányzatszeméthegyhajléktalantanyakerület

Pokoli állapotok Újbudán

Újbuda közterület-felügyelete láthatóan továbbra sem ura a kerület közterületeinek.

Gábor Márton
2025. 08. 07. 15:44
Borítókép: Hajléktalan tanya a XI. kerületben (Forrás: Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbuda Állatmentés)
Megdöbbentő posztokban számol be a Tizenegy Állatvédő Egyesület a XI. kerület közterületein található állapotokról. A jobb napokat is látott kerület több részén is szeméthegyek bukkantak fel az elmúlt időszakban. 

Lapunk egyik munkatársa megerősítette, hogy az állatvédők információi helyesek, a közterület-felügyelettől 200 méterre hajléktalanok vertek tanyát, az önkormányzat pedig láthatólag tehetetlen az ügyben. 

Szintén az egyesület nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerület Tóváros nevet viselő negyedében hajléktalanok vertek tanyát, akik szemétből épített viskókban élnek, illetve rendszeresen égetnek szemetet. 

Íme a kiserdő a Sport11 mellett öt lépésre, ami papíron ugye magánterület, valóságban pedig elhanyagolt illegális szemétlerakó/szemétégető és hajléktalantanya. Mivel elkerítve ugye nincs, apokaliptikus állapotok uralkodnak a fák mögött, innen került elő az elmúlt évben több illegálisan tartott kutya is

– írta az egyesület. Szintén az állatvédők egy másik bejegyzésükben kiterjedt illegális szemétlerakó felfedezéséről posztoltak. 

Minden talpalatnyi zöldet illegális szemétlerakatnak használnak, van itt építési hulladék, televízió, veszélyes hulladék, egy gondosan becsomagolt valami (hacsak nem a természet része…) rendszám nélküli utánfutó, és még sorolhatnám, de ide nem felsorolás kell, hanem sürgős hatósági intézkedés

– emelte ki a szervezet. 

A szemétlerakókkal, illetve a hajléktalantanyákkal kapcsolatban lapunk kérdéseket küldött a közterület-felügyeletnek, illetve az önkormányzatnak. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen intézkedéseket terveznek a szemétlerakók és a hajléktalantanyák felszámolása érdekében. 

Utóbbi válaszában bizonygatta, mindent megtesznek a probléma megoldása érdekében: megerősítették a rendőri és közterületi jelenlétet, valamint a szociális segítségnyújtást is. A közterület-felügyelettől válasz még nem érkezett. Amint reagálnak, frissítjük cikkünket. 

Amint arról már lapunk is beszámolt, a XI. kerület egyik frekventált részén súlyos fertőzésveszély fenyegeti az ott élőket. 

Patkányok futkosnak és fekáliaszag terjeng Újbuda egyik frekventált részén, miután egy elhagyatott telepre beköltözött néhány ember

– írta egy kerületi lakos Újbuda egyik Facebook-csoportjában. A bejegyzésben azt írják: a meleg idő hatására nemcsak hatványozottan hányingerkeltő ez a jelenség, de súlyos fertőzésveszélyt jelent a lakókra.

Az elhagyatott telepen uralkodó állapotok fertőzésveszélyesek. Forrás: Facebook/Újbuda XI. kerület, Budapest

– Ablakot csakis úgy nyithatsz, ha szúnyoghálóval rendelkezel, ellenkező esetben megszállják a lakásod a döglegyek. A kukák megszokott kiturkálása után a szemét negyede persze a földön marad, a kiszuperált épületben, amely nagyjából 500 négyzetméteres, tüzet raknak, néha sikerül nekik tetőig leégetni, miközben a társasházak 30 méterre vannak a teleptől – fogalmaz.

Forrás: Facebook/Újbuda XI. kerület, Budapest

A bejegyzésre többen is reagáltak, köztük olyanok, akik ott élnek a telep szomszédságában: megerősítették, valóban elviselhetetlen az élet a portyázók életvitele miatt. A beszámolók szerint az ingatlan magántulajdonban van, a tulajdonos pedig beleegyezett, hogy a hontalanok tábort verjenek ott.

Ilyen körülmények között élnek a telepen portyázó emberek. Forrás: Facebook/Újbuda XI. kerület, Budapest

A környékbeliek azt tervezik, összefognak és aláírásgyűjtéssel igyekeznek megfékezni a kialakult fertőt.

Szintén korábban lapunk arról számolt be, hajléktalanok, alkoholisták, szemétkupacok és az intézményi tétlenség uralja a BartókBéla út külső szakaszát. A Magyar Nemzet birtokába került helyszíni felvételek tanúsága szerint a környéket ellepték a hajléktalanok, akik rendszeresen a járókelők szeme láttára fogyasztanak alkoholt, fekszenek a földön és életvitelszerűen tartózkodnak a közterületen. A környező boltok, parkolók és járdák mentén pedig szemét, eldobált ételesdobozok, üvegek és személyes holmik jelzik a közterületi kontroll teljes hiányát.

Szemétkupac és alvó hajléktalan (Forrás: Magyar Nemzet)
Forrás: Magyar Nemzet

Miközben a Demokratikus Koalíció vezette önkormányzat a zöldítéssel és a közösségi terek fejlesztésével kampányol, a valóság teljesen más képet mutat. A Bartók Béla út ezen szakaszán cikkünk májusi megjelenéséig semmilyen látható hatósági intézkedés nem történt az áldatlan állapotok felszámolása érdekében. A helyiek akkor lapunknak elmondták, az önkormányzat és a helyi képviselő, Bács Márton az elmúlt időszakban úgy viseltetett a terület iránt, mintha már lemondott volna a környékről, pedig nemcsak a környezetre, hanem a közbiztonságra is súlyos kockázatot jelentenek az itt tanyázó, gyakran zavartan viselkedő személyek. 

Borítókép: Hajléktalantanya a XI. kerületben (Forrás: Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbuda Állatmentés)

