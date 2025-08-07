Ferencváros FTCGruber ZsomborRobbie KeaneBL-selejtezők

Robbie Keane hamarosan elesik ettől a lehetőségtől

Az FTC az örmény Noah kiejtése után idegenbeli 0-0-s döntetlennel kezdte a bolgár Ludogorec elleni párharcot a BL-selejtezőben. Robbie Keane csapata több lövéssel próbálkozott, mint az ellenfél, de csak Ötvös Bence és Gruber Zsombor talált kaput az FTC futballistái közül. A Rapid Sport adásában a párharc mellett a BL-főtáblára jutás esélyeit is latolgattuk.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 15:46
Az FTC biztosan főtáblás lesz idén is, de a Ludogorec elleni BL-selejtező első felvonása után is háromesélyes még, hogy melyik sorozatban
Robbie Keane szerint az FTC volt a jobb csapat a Ludogorec elleni BL-selejtező első, bulgáriai felvonásán, az eredmény azonban 0-0 lett. Az FTC játékosai közül csak Ötvös Bence és Gruber Zsombor találta el egyszer-egyszer a kaput, pedig tizenhét lövési kísérlete is volt Robbie Keane csapatának. Igaz, a Ludogorec mérlege sem volt jobb: tíz kísérletből egy sem találta el Dibusz Dénes kapuját.

Gruber Zsombor néhány percet kapott Robbie Keane vezetőedzőtől, így is ő volt az egyik FTC-játékos, aki kaput talált a Ludogorec elleni BL-selejtezőn
Gruber Zsombor néhány percet kapott Robbie Keane vezetőedzőtől, így is ő volt az egyik FTC-játékos, aki kaput talált a Ludogorec elleni BL-selejtezőn (Fotó: Polyák Attila)

Az FTC eddig kétszer jutott el a BL-főtáblára, harminc éve az Anderlecht, 2020-ban pedig többek között a Celtic és a Dinamo Zagreb legyőzése kellett ehhez. A Rapid Sport adásában az is szóba került, vajon az örmény, a bolgár és – vélhetően – az azeri bajnok elleni esetleges sikeres sorozattal is bravúrnak számítana-e a Ferencváros Bajnokok Ligája-kvalifikációja.

Robbie Keane és Gruber Zsombor különös napjai

A Fradi játékosai közül Gruber Zsombor élt át különös érzelmi hullámvasutat az elmúlt napokban: a Noah elleni párharc után kikerült a BL-keretből, hogy aztán a Kazincbarcika elleni bajnokin mutatott teljesítménye után azonnal vissza is kerüljön.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője éppen azt hangsúlyozta Gruberről, hogy az utolsó érintésekben kell javulnia: Razgradban a hajrában beküldött fiatal magyar játékosnak néhány perc is elég volt ahhoz, hogy megduplázza az FTC kaput eltalált lövéseinek számát.

Ami biztos: az FTC edzője a főtáblás meccsek között már nem variálhat napról napra a csapat UEFA-keretével, s az alapszakasz előtti döntés néhány Fradi-játékos számára fájdalmas lesz.

 

