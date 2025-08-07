Robbie Keane hamarosan elesik ettől a lehetőségtől

Robbie Keane szerint az FTC volt a jobb csapat a Ludogorec elleni BL-selejtező első, bulgáriai felvonásán, az eredmény azonban 0-0 lett. Az FTC játékosai közül csak Ötvös Bence és Gruber Zsombor találta el egyszer-egyszer a kaput, pedig tizenhét lövési kísérlete is volt Robbie Keane csapatának. Igaz, a Ludogorec mérlege sem volt jobb: tíz kísérletből egy sem találta el Dibusz Dénes kapuját.

Gruber Zsombor néhány percet kapott Robbie Keane vezetőedzőtől, így is ő volt az egyik FTC-játékos, aki kaput talált a Ludogorec elleni BL-selejtezőn (Fotó: Polyák Attila)

Az FTC eddig kétszer jutott el a BL-főtáblára, harminc éve az Anderlecht, 2020-ban pedig többek között a Celtic és a Dinamo Zagreb legyőzése kellett ehhez. A Rapid Sport adásában az is szóba került, vajon az örmény, a bolgár és – vélhetően – az azeri bajnok elleni esetleges sikeres sorozattal is bravúrnak számítana-e a Ferencváros Bajnokok Ligája-kvalifikációja.

Robbie Keane és Gruber Zsombor különös napjai

A Fradi játékosai közül Gruber Zsombor élt át különös érzelmi hullámvasutat az elmúlt napokban: a Noah elleni párharc után kikerült a BL-keretből, hogy aztán a Kazincbarcika elleni bajnokin mutatott teljesítménye után azonnal vissza is kerüljön.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője éppen azt hangsúlyozta Gruberről, hogy az utolsó érintésekben kell javulnia: Razgradban a hajrában beküldött fiatal magyar játékosnak néhány perc is elég volt ahhoz, hogy megduplázza az FTC kaput eltalált lövéseinek számát.