Bulgáriában máris trükköznek a Fradi ellen, a Ludogorec kapusa elszólta magát

Reálisan értékelték a bolgár sajtóban a Ferencváros futballcsapatának 0-0-s döntetlenjét a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtező első felvonásán. Bulgáriában a hazai együttes kapufáját siratják, miközben a Ludogorec kapusa elszólta magát, hogy trükkökkel készül a Fradi elleni budapesti visszavágóra.

2025. 08. 07. 7:11
Dibusz Dénes alig találkozott a labdával a Ludogorec és a Ferencváros első meccsén Fotó: Polyák Attila
Semmi sem dőlt el szerda este Razgradban, ahol a bolgár bajnok Ludogorec és a magyar bajnok Fradi 0-0-ra végzett egymással a BL-selejtező harmadik fordulójának első meccsén. A meccs után az FTC edzője, Robbie Keane kijelentette, hogy a Fradi győzelmet érdemelt volna idegenben, az övé volt a jobb csapat a pályán. Ezzel nem értett teljesen egyet a Ludogorec edzője, aki szerint ellentétes félidőket láthattunk.

A Fradi játékosa, Joseph betalált a Ludogorec ellen, de a gólját nem adták meg.
A Fradi játékosa, Joseph betalált a Ludogorec ellen, de a gólját nem adták meg (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

– Határozottan jó meccs volt ez nekünk és nekik is – fogalmazott Rui Motta a bolgár sajtóban. – Senki sem akart igazán kockáztatni, ki kell várni a megfelelő pillanatot. Az első félidőben sok labdát veszítettünk, és reagálnunk kellett a szünetben. Most félidőben vagyunk, Budapesten előre kell lépnünk.

A Ludogorec edzője felhívta a figyelmet arra, hogy csapata az első félidőben gyengén játszott, de a folytatásban szerinte már uralta a meccset.

– Egyénileg sok hibát követtünk el, sok labdát vesztettünk, ami elvette az önbizalmunkat. Agresszívabbaknak kellett volna lennünk, előnyt adtunk nekik – árulta el Motta. – A szünet után megtaláltuk a ritmusunkat, és jobban kezdtünk játszani. Akkor már jobban uraltuk a játékot. Gólszerzési lehetőségeket teremtettünk, de sajnos nem tudtunk gólt szerezni.

A bolgár sajtó a Ludogorec kapufáját siratja

Az egyik legnagyobb bolgár sportlap a meccsről szóló tudósítása címében arról számol be, hogy „egy több mint 35 méterről leadott zseniális lövésnél a kapufa akadályozta meg a Ludogorecet abban, hogy megtörje Magyarország hegemóniáját”.

Ezzel arra a jelenetre céloznak, amikor Joseph a saját térfelén veszítette el a labdát, Dibusz Dénes kint állt, ezt látva Erick Marcus pedig bő harminc méterről megcélozta a kaput. A Fradi szerencséjére a felső lécre csattant a labda, onnan Dibusz kezére, így gól helyett csak szöglet lett belőle.

A Ludogorec kapusa, Hendrik Bonmann ugyanakkor elismerte, szerinte is a Fradi volt a jobb:

– Ha őszinte akarok lenni, az ellenfelünknek voltak jobb helyzetei – jelentette ki. – Végül 0-0 lett az állás, és minden nyitott maradt a visszavágóra.

Titkos trükkök? Erre készülnek a Fradi elleni visszavágón

A Ludogorec német kapusa arról is beszélt, hogy a bolgárok máris gyakorolják a tizenegyesrúgásokat a Fradi elleni visszavágóra.

– Az edzők azt akarják, hogy gyakoroljuk a tizenegyeseket – szólta el magát Bonmann. – Az én feladatom is az is, hogy megtanuljak néhány trükköt, de ezeket nem oszthatom meg. A 90 perc alatt a meccsre koncentrálsz, de fel kell készülnünk a tizenegyesekre is, különösen nekem, mint kapusnak.

A Fradi Ludogorec elleni BL-selejtezőjének visszavágóját jövő héten kedden rendezik Budapesten, a Groupama Arénában.

