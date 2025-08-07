Szoboszlai DominikLiverpoolflorian wirtzathletic bilbao

„Szoboszlai tábornokként irányítja Kerkezt”

Akik korábban arra fogadtak, hogy Florian Wirtz leigazolásával Szoboszlai Dominik kiszorul a Liverpool kezdőcsapatából, azoknak eddig nem volt igazuk. Persze még csak a felkészülési időszakot tudta le az angol bajnok, a tétmeccsek még csak most következnek, de a szurkolók és a szakértők szerint Szoboszlai eddig tündököl az új szerepében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 13:31
Egyetértenek abban Angliában, hogy Szoboszlai Dominik meggyőző teljesítményt nyújtott az Athletic Bilbao ellen Fotó: Northfoto/PA Wire/Peter Byrne
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor még Florian Wirtzet be sem mutatta a Liverpool, már az a kérdés foglalkoztatta a szurkolókat, hogy az érkezésével ki szorulhat ki a kezdőcsapatból a már bizonyító játékosok közül. Az internetezők körében az volt a leggyakoribb vélemény, hogy Szoboszlai Dominik lehet az újítások áldozata , de idővel egyre több szakértő vélekedett úgy, hogy más lesz a forgatókönyv. Persze ő is többet találhatja magát a kispadon, mert az addig hengerlő Liverpool láthatóan elfáradt a tavaszra, és ez részben minden bizonnyal annak volt köszönhető, hogy Arne Slot nem szívesen rotálta a csapatát, az ellenfelek edzőinek nem kellett sokat azon törniük a fejüket, hogy aznap kik húzhatják magukra a vörös mezt. A bajnoki cím kétséget kizárólag elismerésre méltó eredmény, de ha több trófeát is szeretne megkaparintani a Liverpool, akkor a holland mesternek néha bizony pihentetnie is kell a kulcsembereit.

Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik megfér a pályán egymás mellett
Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik megfér a pályán egymás mellett (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt)

Gravenberch, Mac Allister vagy Szoboszlai?

A kérdés tehát az lenne, hogy Slot kedvenc középpályásai közül Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, esetleg Szoboszlai szorulhat-e ki a kezdőből. Az előszezonban ez nem volt kérdés, mivel az argentin világbajnok kisebb sérülés miatt később kezdte meg a felkészülést, így őt csak később vetették be, kevesebb játékperc jutott neki, a másik kettő az alapcsapat tagja volt.

Szoboszlai pedig az összes meccsen a Liverpool legjobbjai közé tartozott, így eddig azon szakértőknek volt igaza, akik arra számítottak, hogy jót tesz neki Wirtz érkezése, új szerepkört kap, hátrébb fog játszani, ahol még inkább lubickolhat. Az Anfield Index szurkolói honlapja is így látta a helyzetet, az Athletic Bilbao ellen 3-2-re megnyert összecsapás után elemzést közölt a magyar játékos tekintélyt parancsoló teljesítményéről, amely mellett még akkor sem lehet elmenni, ha most éppen a nyári szerzemények vannak a figyelem középpontjában. A cikkíró szerint Szoboszlai alkalmazkodni tudott, de az aligha jelent meglepetést, tekintve, hogy olyan poszton játszik, amelyet mintha rászabtak volna.

A mélységből irányítja a támadásokat, magabiztosan tör előre, közben pedig úgy irányítja Kerkez Milost, mintha egy tábornok rendezné a sorait. Még mindig tele van energiával, de most már formát is öltött és irányt kapott.

 

Egy újabb nagy liverpooli vezér

A cikk megjegyzi, Szoboszlai szerepe az első pillanattól kérdés volt Slot rendszerében, mivel túl támadó felfogású ahhoz, hogy mélyen játsszon, de mégsem az a klasszikus játékmester az utolsó harmadban. Mindezek ellenére is megbíznak benne, ő pedig magabiztos. A Bilbao ellen már olykor szinte a hátsó hatosba visszahúzódva játszott, de innen is a csapat egyik vezére volt.

„Szoboszlai nem uralja úgy a meccseket, mint korábban Steven Gerrard vagy Xabi Alonso, de erre nincs is szüksége, anélkül is befolyásolja a játék alakulását. Csendesen, következetesen és egyre nagyobb magabiztossággal. Wirtz megérkezte óta az nem kérdés, hogy gólerősségével és a gyors gondolkodásával az övé lesz a tízes pozíció. Emiatt úgy tűnhetett, hogy Szoboszlai kevesebb játéklehetőséget kaphat majd, de éppen ellenkezőleg, most lett csak igazán egyértelmű, hol a helye a pályán. 

A Liverpoolnak nem arra van szüksége, hogy Szoboszlai a középpálya és a támadók között játsszon, hanem, hogy összekösse őket. A magyar futballista nem szorul ki a csapatból, hanem lehetőséget kap arra, hogy mélyebbről irányítsa a csapata játékát. Ez egy olyan játékosnak, aki ilyen állóképességgel, technikai tudással és térérzékeléssel rendelkezik, ez tökéletes szerepkörnek tűnik. Szoboszlai nem a kezdőcsapatba kerülésért harcol, ő a csapat gerincének a része.”

Jó érzés ezeket a sorokat olvasni, miközben persze messzemenő következtetéseket nem lehet levonni a felkészülési mérkőzésekből. Nem ismerjük Slot terveit, miként dönt majd, ha Mac Allister utoléri önmagát, de azt megállapíthatjuk, hogy Szoboszlai a felkészülési időszakban jó helyzetbe hozta magát. 

Egy-két tétmeccs után többet fogunk tudni. Az elsőt vasárnap 16 órakor játssza a Liverpool, a Crystal Palace-szal csap össze a Wembley-ben az Angol Szuperkupáért. Egy héttel később pedig megkezdődik a Premier League új kiírása is, amelynek címvédőként vág neki a rekordbajnok.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu