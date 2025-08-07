„Szoboszlai tábornokként irányítja Kerkezt”

Amikor még Florian Wirtzet be sem mutatta a Liverpool, már az a kérdés foglalkoztatta a szurkolókat, hogy az érkezésével ki szorulhat ki a kezdőcsapatból a már bizonyító játékosok közül. Az internetezők körében az volt a leggyakoribb vélemény, hogy Szoboszlai Dominik lehet az újítások áldozata , de idővel egyre több szakértő vélekedett úgy, hogy más lesz a forgatókönyv. Persze ő is többet találhatja magát a kispadon, mert az addig hengerlő Liverpool láthatóan elfáradt a tavaszra, és ez részben minden bizonnyal annak volt köszönhető, hogy Arne Slot nem szívesen rotálta a csapatát, az ellenfelek edzőinek nem kellett sokat azon törniük a fejüket, hogy aznap kik húzhatják magukra a vörös mezt. A bajnoki cím kétséget kizárólag elismerésre méltó eredmény, de ha több trófeát is szeretne megkaparintani a Liverpool, akkor a holland mesternek néha bizony pihentetnie is kell a kulcsembereit.

Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik megfér a pályán egymás mellett (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt)

Gravenberch, Mac Allister vagy Szoboszlai?

A kérdés tehát az lenne, hogy Slot kedvenc középpályásai közül Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, esetleg Szoboszlai szorulhat-e ki a kezdőből. Az előszezonban ez nem volt kérdés, mivel az argentin világbajnok kisebb sérülés miatt később kezdte meg a felkészülést, így őt csak később vetették be, kevesebb játékperc jutott neki, a másik kettő az alapcsapat tagja volt.

Szoboszlai pedig az összes meccsen a Liverpool legjobbjai közé tartozott, így eddig azon szakértőknek volt igaza, akik arra számítottak, hogy jót tesz neki Wirtz érkezése, új szerepkört kap, hátrébb fog játszani, ahol még inkább lubickolhat. Az Anfield Index szurkolói honlapja is így látta a helyzetet, az Athletic Bilbao ellen 3-2-re megnyert összecsapás után elemzést közölt a magyar játékos tekintélyt parancsoló teljesítményéről, amely mellett még akkor sem lehet elmenni, ha most éppen a nyári szerzemények vannak a figyelem középpontjában. A cikkíró szerint Szoboszlai alkalmazkodni tudott, de az aligha jelent meglepetést, tekintve, hogy olyan poszton játszik, amelyet mintha rászabtak volna.

A mélységből irányítja a támadásokat, magabiztosan tör előre, közben pedig úgy irányítja Kerkez Milost, mintha egy tábornok rendezné a sorait. Még mindig tele van energiával, de most már formát is öltött és irányt kapott.

Egy újabb nagy liverpooli vezér

A cikk megjegyzi, Szoboszlai szerepe az első pillanattól kérdés volt Slot rendszerében, mivel túl támadó felfogású ahhoz, hogy mélyen játsszon, de mégsem az a klasszikus játékmester az utolsó harmadban. Mindezek ellenére is megbíznak benne, ő pedig magabiztos. A Bilbao ellen már olykor szinte a hátsó hatosba visszahúzódva játszott, de innen is a csapat egyik vezére volt.