A Liverpool támadója elmenekült, a hatalmas pénzt választotta Európa helyett

Darwin Núnez, a Liverpool csatára három év után klubot vált, és Szaúd-Arábiában, a Simone Inzaghi vezette al-Hilal játékosa lesz. Busás összeg fejében távozik Núnez, ráadásul a fizetése is drasztikusan megnő. A Liverpool jó üzletet kötött, és már a pótlására is konkrét terve van.

2025. 08. 07. 8:29
Darwin Núnez (balra) utolsó gólját hétfőn rúgta a Liverpool színeiben
Darwin Núnez (balra) utolsó gólját hétfőn rúgta a Liverpool színeiben Fotó: DARREN STAPLES
Szerda este jött a bűvös „Here We Go” Fabrizio Romano sportújságírótól, így szinte biztos, hogy a liverpooli Darwin Núnez Szaúd-Arábiában folytatja a pályafutását. Az uruguayi támadó három év után távozik Liverpoolból, a Vörösök pedig újabb igazolással próbálják erősíteni a keretet, csakhogy a helyzetet nehezíti Anglia legszerencsétlenebb csapata. 

Darwin Núnez kicsekkol az európai fociból
Darwin Núnez kicsekkol az európai fociból (Fotó: AFP/NurPhoto/MI NEWS)

A Liverpool jó üzletet kötött a szaúdiakkal

Darwin Núnez 53 millió euróért (ez bónuszokkal együtt tovább nőhet) igazol a szaúdi al-Hilalhoz, amelynek edzője a korábbi Inter-tréner, Simone Inzaghi. Az angol sajtó szerint az uruguayi három évre ír alá, emellett a fizetése a maximális, heti 458 ezer euró lesz – viszonyításképpen: a Liverpoolnál még Mohamed Szalah sem keres ennyit... A Közel-Keletről már januárban is bejelentkeztek Núnezért, de akkor a Liverpool elutasította a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató al-Nasszr 70 millió eurós ajánlatát, mondván, hogy a téli átigazolási ablakban nem tudták volna pótolni. 

A hírek szerint az AC Milan is bejelentkezett Núnezért, de az olasz együttes a szaúdiakkal nem tudta felvenni a versenyt pénzben, illetve Núneznek is tetszett a hatalmas fizetésekkel csábító ajánlat.

Núnez három évet töltött a Liverpoolnál, összesen 40 gólt rúgott ez idő alatt. A 26 éves csatárra még Jürgen Klopp figyelt fel 2022 tavaszán, amikor a Liverpool a portugálokkal találkozott a BL-negyeddöntőben, akkor Núnez a két meccsen egy-egy gólt szerzett. Núnez a Klopp-éra utolsó két idényében még meghatározó játékos volt, rengeteg lövése volt, de ezeket rendre kihagyta. Arne Slot érkezésével egyre kevesebb lehetőséget kapott, a holland rendszerébe nem illet bele, a bajnoki címmel végződő idényben mindössze nyolc Premier League-mérkőzésen kezdett. Núnez góllal búcsúzott a Liverpool szurkolóitól a hétfői felkészülési mérkőzésen.

Tovább erősödhet a Liverpool kerete, csakhogy...

A nyári átigazolási ablak nagymenője egyértelműen az angol bajnok. Érkezett Florian Wirtz és Jeremie Frimpong (mindkettő a Bayer Leverkusentől), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt), Kerkez Milos (Bournemouth), s befutott Giorgi Mamardashvili (Valencia) is, akit a Liverpool már tavaly megszerzett. Továbbá a Puskás Akadémiáról Pécsi Ármin is a Liverpool játékosa lett, noha ő minden bizonnyal az utánpótlásban fog fontos perceket kapni. A támadósorból távozott Núnez mellett Luis Díaz is, illetve még július elején tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota.

Noha Wirtz és Ekitiké a támadósorba érkezett, és szükség esetén Frimpong is bevethető Mohamed Szalah posztján, a Liverpool itt még nem állna le. 

A Liverpool támadósora tovább erősödhet
A Liverpool támadósora tovább erősödhet (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Napok, sőt, hetek óta téma, hogy a világ egyik legkelendőbb támadója, Alexander Isak távozna a Newcastle Unitedtől, miután a Liverpoolban szeretne focizni. A svéd támadó egy ideig úgy sztrájkolt, hogy külön edzett, nem utazott el a Szarkákkal az ázsiai felkészülésre, majd miután visszatért Newcastle-be, akkor sem konfrontálódott a társaival. A Bajnokok Ligája indulást elérő gárda is tudja, új támadót kell igazolnia, csakhogy sportigazgató nélkül nem egyszerű.

Mindenki a Newcastle Uniteden nevet

Eddie Howe vezetőedző volt idáig a koponya a klubnál, ugyanakkor a nyáron ő és a klub is pofonok sorát kapja.

A Liverpool Ekitikét, a Chelsea Joao Pedrót, a Manchester United pedig Bryan Mbeumót vitte el az orra elől. Most pedig a legfrissebb hírek szerint az RB Leipzig csodacsatára, a szlovén Benjamin Sesko is a Vörös Ördögöket választhatja. 

Így pedig a Newcastle már sokkal gyengébb képességű játékosok közül választhat Isak pótlására.

  • Ott van a Paris Saint-Germain ötödik számú támadója, a portugál Goncalo Ramos. A 24 éves csatár a Benficából igazolt a BL-győzteshez egy éve 65 millió euróért, ugyanakkor Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Bradley Barcola és Hvicsa Kvarachelia mellett csak epizódszereplő. A PSG egy jó ajánlat mellett szívesen megválna tőle.
  • A Chelsea a nyáron Joao Pedro mellett Liam Delap leigazolásával erősített a támadósorban. A klubvilágbajnok londoni együttes így szabadulna a botrányhős Nicolas Jacksontól. A szenegáliról talán mindent elmond, hogy az előző idényben két piros lapot is összegyűjtött, a Premier League-ben eltiltás miatt az első fordulóban nem is játszhat. 

Ha a Newcastle a fentebb említett két játékosul közül valamelyiket vagy más támadót megszerez, akkor a Liverpool akcióba lendül, és leteszi Isakért a kért 120-150 millió euró közti összeget. 

Núnez góljai az első liverpooli idényéből:

