A Liverpool támadója elmenekült, a hatalmas pénzt választotta Európa helyett

Szerda este jött a bűvös „Here We Go” Fabrizio Romano sportújságírótól, így szinte biztos, hogy a liverpooli Darwin Núnez Szaúd-Arábiában folytatja a pályafutását. Az uruguayi támadó három év után távozik Liverpoolból, a Vörösök pedig újabb igazolással próbálják erősíteni a keretet, csakhogy a helyzetet nehezíti Anglia legszerencsétlenebb csapata.

Darwin Núnez kicsekkol az európai fociból (Fotó: AFP/NurPhoto/MI NEWS)

A Liverpool jó üzletet kötött a szaúdiakkal

Darwin Núnez 53 millió euróért (ez bónuszokkal együtt tovább nőhet) igazol a szaúdi al-Hilalhoz, amelynek edzője a korábbi Inter-tréner, Simone Inzaghi. Az angol sajtó szerint az uruguayi három évre ír alá, emellett a fizetése a maximális, heti 458 ezer euró lesz – viszonyításképpen: a Liverpoolnál még Mohamed Szalah sem keres ennyit... A Közel-Keletről már januárban is bejelentkeztek Núnezért, de akkor a Liverpool elutasította a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató al-Nasszr 70 millió eurós ajánlatát, mondván, hogy a téli átigazolási ablakban nem tudták volna pótolni.

A hírek szerint az AC Milan is bejelentkezett Núnezért, de az olasz együttes a szaúdiakkal nem tudta felvenni a versenyt pénzben, illetve Núneznek is tetszett a hatalmas fizetésekkel csábító ajánlat.

Núnez három évet töltött a Liverpoolnál, összesen 40 gólt rúgott ez idő alatt. A 26 éves csatárra még Jürgen Klopp figyelt fel 2022 tavaszán, amikor a Liverpool a portugálokkal találkozott a BL-negyeddöntőben, akkor Núnez a két meccsen egy-egy gólt szerzett. Núnez a Klopp-éra utolsó két idényében még meghatározó játékos volt, rengeteg lövése volt, de ezeket rendre kihagyta. Arne Slot érkezésével egyre kevesebb lehetőséget kapott, a holland rendszerébe nem illet bele, a bajnoki címmel végződő idényben mindössze nyolc Premier League-mérkőzésen kezdett. Núnez góllal búcsúzott a Liverpool szurkolóitól a hétfői felkészülési mérkőzésen.

Tovább erősödhet a Liverpool kerete, csakhogy...

A nyári átigazolási ablak nagymenője egyértelműen az angol bajnok. Érkezett Florian Wirtz és Jeremie Frimpong (mindkettő a Bayer Leverkusentől), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt), Kerkez Milos (Bournemouth), s befutott Giorgi Mamardashvili (Valencia) is, akit a Liverpool már tavaly megszerzett. Továbbá a Puskás Akadémiáról Pécsi Ármin is a Liverpool játékosa lett, noha ő minden bizonnyal az utánpótlásban fog fontos perceket kapni. A támadósorból távozott Núnez mellett Luis Díaz is, illetve még július elején tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota.