A Liverpool hoppon maradt, az edzője reagált Isak huzavonájára

Gordon megérti Isak helyzetét

Korábban Isak csapattársa, Anthony Gordon is volt hasonló szituációban. Az angol szélsőt kedvenc klubjával, szintén a Liverpoollal boronálták össze tavaly, de az üzletből nem lett semmi. A klubok már megegyeztek egymással, a Newcastle azonban aztán visszakozott, mivel a Premier League profit- és fenntarthatósági szabályainak nem tudott volna megfelelni.

Gordon így meg tudja érteni, min megy keresztül Isak. – Nagyon örülök annak, hogy most nem rólam szólnak az átigazolási pletykák, három éve nem volt ilyen. Ez mentális felüdülés, mert ez az egész egy nagyon nehéz helyzet, átérzem Ale helyzetét. A nagyvilág ilyenkor elfelejti, hogy ő is emberből van. Sok mindenen megy keresztül, ahogy a klub is. Remélem, hogy a végén mindenki megkapja, amire vágyik. Nehéz ez nekünk is, mert nagyon keveset tehetünk, valójában alig tudunk valamit. Az emberek mindig azt gondolják, hogy mi mindent tudunk az átigazolásokról, de ez valójában nincs így. Általában az újságírók tájékoztatnak minket ezekről – magyarázta a játékos.

Núnez Szaúd-Arábiába tart?

Alakuljon bárhogy is a folytatás, a Liverpool azon dolgozik, hogy pénzt szabadítson fel. A legfrissebb hírek szerint Darwin Núnez valóban távozhat. Korábban a Napoli érdeklődéséről lehetett hallani, de az olaszok sokallták a Liverpool által kért összeget. Szaúdi klubok szerepeltek még a kérők között, ám Núnez nem akarta elhagyni Európát. Most viszont változhatott a helyzet, úgy tűnik, hogy a képviselői az al-Hilallal tárgyalnak.