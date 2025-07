Milák Kristóf ettől félt? Itt a válasz, hogy miért hagyhatta ki a világbajnokságot

Luca Urlando személyében új világbajnoka van a 200 pillangónak, amely 2022-ig bezárólag Milák Kristóf bevehetetlen királyságát jelentette. Azóta a szám magyar világcsúcstartója mikor edz, mikor nem; mikor van kedve úszni, mikor nem, és ez az eredményeire is rányomta a bélyegét. Meg persze vérszemet kaptak az esélyt megérző riválisok.

Luca Urlando olyan idővel győzött 200 pillangón a vb-n, ami Milák Kristóf neve mellett is jól mutatna Fotó: OLI SCARFF / AFP

Alighanem ez magyarázza azt, hogy 2022-ig egyedül a legendás Michael Phelps és Milák volt képes 1:51-gyel kezdődő időre 200 pillangón, aztán az elmúlt egy évben immáron ketten is csatlakoztak hozzájuk. Elsőként Léon Marchand, aki tavaly a párizsi olimpia döntőjében le is győzte az ezüstérmes Milákot. Most pedig a szingapúri vb-n Luca Urlando.

A 23 éves amerikai kálváriájáról korábban itt hosszabban írtunk. Röviden összefoglalva: Budapesten volt junior világbajnok 200 pillangón 2019-ben, óriási tehetségnek indult, de a folyamatos vállsérülései miatt teljesen megrekedt.

Odáig jutott, hogy 2022-ben a világkupán életmentőknek kellett kihúzniuk a vízből, és azt hitte, véget ér a pályafutása. Mostanra azonban felállt a padlóról, és világbajnok lett.

Milák és Marchand távollétében (a francia csak a vegyesre koncentrál Szingapúrban, 200-on éppen óriási világcsúcsot úszott már a középdöntőben) az idei eredmények alapján Urlando volt a legnagyobb esélyes, de az ideje mindenképp figyelemre méltó. Urlando 1:51,87-tel győzött, így sorrendben Phelps, Milák és Marchand után ő a negyedik a világon, aki benézett 1:52 alá 200 pillangón.

Milák Kristóf az edzője szerint nem akart pofozóbaba lenni

Amikor kiderült, hogy Milák Kristóf az év elején tett ígéretével szemben mégsem indul a szingapúri vb-n, az edzője, Szabó Álmos így fogalmazott: „Annyi mindent elért már, és persze számolgathatjuk, hogy hány világbajnokságot hagy vagy hagyott ki, de ha nem találja meg az ahhoz szükséges motivációt, akkor pofozóbabának nem fog odaállni sehova.”

Milák az idei egyetlen versenyén, az áprilisi ob-n önmagához képest gyenge idővel, 1:56,13-mal nyert, ami azt mutatta, hogy nem tartott ott, mint egy évvel korábban ugyanakkor a párizsi olimpia előtt. Ott végül Milák 1:51,75-tel lett ezüstérmes Marchand mögött. Ebből és az idei egyetlen ismert idejéből kiindulva nem biztos, hogy Szingapúrban le tudta volna a győztes Urlandót.