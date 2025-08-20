Az edző bukása a Fradinál – Bécsben ez is téma a Rapid és az ETO Kl-meccse előtt

Peter Stöger nem csak videós elemzéssel készül az ETO elleni párharcra. A Rapid Wien trénere elárulta, hogy kikéri Maxi Hofmann véleményét is, aki jelenleg a Debrecen védője, és már játszott az ETO ellen. A 32 éves osztrák játékos 2013 és 2025 között éppen a Rapidot erősítette. Amikor Stöger 2021-ben a Ferencváros csapatát irányította, a győriek a másodosztályban szerepeltek, így a trénernek személyes tapasztalata nincs róluk.

A Rapid Wien otthona, a 28 ezer férőhelyes Allianz Stadion Fotó: X/SK Rapid

A Kuriernek nyilatkozva Stöger felidézte a rövid, mindössze féléves ferencvárosi korszakát is. – Jó időszak volt, és lényegében sikeresek is voltunk – jegyezte meg. Stöger 2021 június elején ült le a Ferencváros kispadjára, és irányításával a zöld-fehérek a Bajnokok Ligája-selejtező playoff-köréig jutottak – itt a Young Boys búcsúztatta őket –, ami viszont azt jelentette, hogy ott lehettek az Európa-liga főtábláján. A Fradi El-csoportjában a Leverkusen, a Betis és a Celtic mögött negyedik helyen, három ponttal zárt, miután öt vereséget követően hazai pályán 1-0-ra legyőzte a csoportelső német gárdát.

Stöger összesen 31 tétmérkőzésen irányította a magyar rekordbajnokot, 18 győzelem, 2 döntetlen és 11 vereség lett a mérlege. Az FTC vezetősége akkor vált meg tőle, amikor a csapat 2-0-ra kikapott Debrecenben, és egy meccsel kevesebbet játszva az NB I-es tabella második helyére csúszott.

Stöger át akarta alakítani a Ferencváros keretét

A tréner most kitért az elválásra is:

Sok magyar tehetséget láttam abban a fél évben, és szerettem volna a keretet átalakítani. Számomra meglepő módon azonban a vezetés nem mutatott érdeklődést több minőségi magyar játékos iránt sem.

Akkoriban Bécsben úgy látták, Stögernek azért (is) mennie kellett, mert nem volt kemény kezű tréner, és ezt most nem is cáfolta a szakember, de azt megjegyezte, hogy ezt akkor is tudhatták róla, amikor szerződtették. Mindenesere az őt váltó Sztanyiszlav Csercseszov (a beugró Máté Csaba után) eleget tett a „kívánalmaknak”.

Az ETO és a Rapid győri összecsapásán csak 500 vendégdrukker lesz

Stöger megjegyezte, hogy már az ő magyarországi tartózkodása alatt is jó volt a magyar futball infrastruktúrája, ezért értetlenül áll az előtt, hogy az ETO stadionjával gondok vannak. Az egyik lelátót nem lehet megnyitni, így 16 ezer szurkoló helyett csak hétezren lehetnek – köztük csak 500 Rapid-drukker – a csütörtöki mérkőzésen. A meccset ráadásul olyan füvön játsszák, amelyet gombás fertőzés támadott meg… – emlékeztet az osztrák lap írása.