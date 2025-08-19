Lelépett az ETO kupaellenfele, a Rapid Wien legjobbja a csütörtöki Kl-meccs előtt

A Transfermarkt a Rapid Wien játékoskeretének értékét 45,8 millió euróra teszi, és a 23 éves Mamadou Sangaré a legértékesebb játékos a neve mellett álló hatmillióval. A mali középpályás vasárnap még játszott a bécsiek bajnokiján – amelyen a Rapid otthon a 90. percben 0-0-nál 11-est hibázott, így nem tudott nyerni az Altach ellen –, csütörtökön azonban az ETO ellen már nem lép pályára. A francia Lens csapatához igazol, a Der Standard értesülései szerint 10 millió euróért, és ma már új csapatánál jelentkezik orvosi vizsgálatra. A Rapid nagy üzletet csinál vele, hiszen 2024-ben 700 ezerért vette meg a Red Bull Salzburgtól.

Vasármap Sangaré, Marcelin és Bolla Bendegúz is ott volt a Rapid Wien kezdőcsapatában Forrás: X/SK Rapid

A Rapid Wien esélyesebb, mint az ETO

A Rapid Wien már készült Sangaré értékesítésére, ezért hétfőn a helyetteséről is gondoskodott: a 22 éves kameruni Martin Ndzie az izraeli első osztályú Ashdod együttesétől érkezett 2,5 millió euróért. Csütörtökön az ETO ellen azonban ő még nem léphet pályára, az ausztriai munkavállalási engedélyét csak a jövő héten kapja meg. S az ETO ellen egyik meccsen sem játszhat Jean Harrison Marcelin, a 25 éves madagaszkári válogatott védő az Altach ellen súlyos combizom-sérülést szenvedett, hónapokra kidőlt.

Bittere Diagnose für Rapid: Innenverteidiger Jean Harisson Marcelin hat sich schwer verletzt und wird monatelang fehlen. https://t.co/HXUOA7TLix — oe24.at (@oe24at) August 18, 2025

Az ETO FC és a Rapid Wien párharcában azért így is az osztrákok – akiknél Bolla Bendegúz alapember – az esélyesebbek. A Győr játékoskeretének a piaci értéke csak 8,73 millió euró. No persze a pénz nem minden, Borbély Balázs együttese az előző körben a svéd AIK Stockholm (20,43 millió euró) csapatát búcsúztatta.