Lelépett az ETO kupaellenfele, a Rapid Wien legjobbja a csütörtöki Kl-meccs előtt

A labdarúgó Konferencialiga selejtezőnek negyedik fordulójában az ETO FC csütörtökön 19 órakor fogadja a Rapid Wien csapatát. A győriek számára nem rossz hír, hogy a Rapid legértékesebb játékosa, Mamadou Sangaré már a párharc első felvonásán sem lép pályára, mert a Lens csapatához távozik.

2025. 08. 19. 11:10
Mamadou Sangaré nagy erőssége volt a Rapid Wien csapatának Forrás: APA-PictureDesk
A Transfermarkt a Rapid Wien játékoskeretének értékét 45,8 millió euróra teszi, és a 23 éves Mamadou Sangaré a legértékesebb játékos a neve mellett álló hatmillióval. A mali középpályás vasárnap még játszott a bécsiek bajnokiján – amelyen a Rapid otthon a 90. percben 0-0-nál 11-est hibázott, így nem tudott nyerni az Altach ellen –, csütörtökön azonban az ETO ellen már nem lép pályára. A francia Lens csapatához igazol, a Der Standard értesülései szerint 10 millió euróért, és ma már új csapatánál jelentkezik orvosi vizsgálatra. A Rapid nagy üzletet csinál vele, hiszen 2024-ben 700 ezerért vette meg a Red Bull Salzburgtól.

Vasármap Sangaré és Bolla Bendegúz is ott volt a Rapid Wien kezdőcsapatában
Vasármap Sangaré, Marcelin és Bolla Bendegúz is ott volt a Rapid Wien kezdőcsapatában Forrás: X/SK Rapid

A Rapid Wien esélyesebb, mint az ETO

A Rapid Wien már készült Sangaré értékesítésére, ezért hétfőn a helyetteséről is gondoskodott: a 22 éves kameruni Martin Ndzie az izraeli első osztályú Ashdod együttesétől érkezett 2,5 millió euróért. Csütörtökön az ETO ellen azonban ő még nem léphet pályára, az ausztriai munkavállalási engedélyét csak a jövő héten kapja meg. S az ETO ellen egyik meccsen sem játszhat Jean Harrison Marcelin, a 25 éves madagaszkári válogatott védő az Altach ellen súlyos combizom-sérülést szenvedett, hónapokra kidőlt.

Az ETO FC és a Rapid Wien párharcában azért így is az osztrákok – akiknél Bolla Bendegúz alapember – az esélyesebbek. A Győr játékoskeretének a piaci értéke csak 8,73 millió euró. No persze a pénz nem minden, Borbély Balázs együttese az előző körben a svéd AIK Stockholm (20,43 millió euró) csapatát búcsúztatta.

A Konferencialiga-selejtezőnek 3. fordulójában a Rapid Wien a skót Dundee United otthonában tizenegyespárbajban harcolta ki a továbbjutást, az utolsó lövője pedig Bolla Bendegúz volt:

