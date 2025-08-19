Pécsi Ármin négy gólt kapott Liverpoolban az első tétmeccsén

A 2o éves Pécsi Ármin a nyáron, június elején a Puskás Akadémiától igazol a Liverpool csapatához, a bővebb felnőtt keretbe is bekerült, a 41-es mezszámot kapta, de a Arne Slot vezetőedző a bajnokság nyitó fordulójában a Bournemouth ellen 4-2-re győztes csapat keretében nem nevezte. (A találkozón Szoboszlai Dominik jól teljesített, Kerkez Milos kevésbé.)

Pécsi Ármin június 7-én írt alá a Liverpool csapatához Forrás: Liverpool FC

Pécsi Ármin az első meccsén veszített a Liverpool U21-es csapatával

Pécsi Ármin a Stoke City elleni zárt kapus edzőmeccsen állhatott először a Liverpool A csapatának kapujába, majd az Athletic Bilbao elleni hivatalos felkészülési mérkőzésen a második félidőben ő védte a meccset 4-1-re megnyert Liverpool kapuját. Azzal persze számolni lehetett, hogy a Liverpool U21-es csapatában kap bizonyítási lehetőséget. Hétfőn végig ő védett a Premier League 2 nyitófordulójában a Leicester U21-es gárdájának otthonában, és az itteni debütálása sajnos nem sikerült, mert 4-2-re kikaptak. A Liverpool oldala a tudósításában arról számol be, hogy Pécsi a 9. percben nagyot védett, de a kipattanó labdát Golding belőtte, ezzel a góllal szerezte meg a vezetést a házigazda. Az M4sport megemlíti, hogy a BBC eredményközlő oldala szerint Pécsi Árminnak hat védése volt a találkozón.