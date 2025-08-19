Rendkívüli

Itt az újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz luxusutazásairól

A Qarabag légiósának felesége a videójával téma lett a Ferencváros elleni mai BL-meccs előtt

A labdarúgó BL-selejtező rájátszásában a Ferencváros ma este 21 órakor (tv: M4 Sport) itthon lép pályára Qarabag ellen. A főtábláért zajló párharc első meccse előtt a Qarabag montenegrói légiósa, Marko Jankovic felesége is téma lett az azeri médiában.

2025. 08. 19. 13:49
Marko Jankovic igyekszik meglépni az itt még a Leverkusen csapatát erősítő Jeremie Frimpongtól Forrás: DPA
A Ferencváros és a Qarabag mai összecsapása előtt a Sportinfo azeri portál arról ír, hogy a csapatból Marko Jankovic felesége megosztott egy videót. A Qarabag a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének az északmacedón Shkendija ellen jutott tovább, idegenben 1-0-ra, otthon pedig 5-1-re nyert. De a másodi, hazai meccs után Jankovicék kisfiát valamiért meg kellett nyugtatni, a videóban ez látható.

A lényeg az, hogy a Qarabag légiósának a felesége milyen ruhát visel
A lényeg azonban az, hogy a futballista felesége az írás szerint „igazi keleti nőként” öltözködik, és ezt nagyra értékelik Azerbajdzsában, rengeteg dicsérő hozzászólást kap. 

A videó ITT tekinhető meg.

 

Marko Jankovic a Qarabag egyik legrutinosabb játékosa

A harmincves középpályás Marko Jankovic 53-szor szerepelt a montenegrói válogatottban. 2022 óta a Qarabag játékosa, előtte Izraelben a Beitar Jeruzsálem és a Hapoel Tel-Aviv gárdáját erősítette.

Marko Jankovic és felesége:

A Qarabag–Shkendija (5-1) találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

 


 

