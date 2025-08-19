A Qarabag légiósának felesége a videójával téma lett a Ferencváros elleni mai BL-meccs előtt

A Ferencváros és a Qarabag mai összecsapása előtt a Sportinfo azeri portál arról ír, hogy a csapatból Marko Jankovic felesége megosztott egy videót. A Qarabag a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének az északmacedón Shkendija ellen jutott tovább, idegenben 1-0-ra, otthon pedig 5-1-re nyert. De a másodi, hazai meccs után Jankovicék kisfiát valamiért meg kellett nyugtatni, a videóban ez látható.

A lényeg az, hogy a Qarabag légiósának a felesége milyen ruhát visel

A lényeg azonban az, hogy a futballista felesége az írás szerint „igazi keleti nőként” öltözködik, és ezt nagyra értékelik Azerbajdzsában, rengeteg dicsérő hozzászólást kap.

A videó ITT tekinhető meg.