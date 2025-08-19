Az FTC új utat keres a sikerhez, a Qarabag által kihasznált szabály már meg is szűnt

FTC vagy Qarabag? A magyar vagy az azeri bajnok ott lesz a 2025/26-os idény BL-főtábláján, ahol nyolc meccset játszhat majd az európai elit tagjai ellen, s már a részvételért is tekintélyes summát kap. A Ferencváros korábban kétszer szerepelhetett a Bajnokok Ligájában, 1995-ben és 2020-ban még a régi, csoportkörös lebonyolításban vett részt, míg a Qarabag egyszer, 2017-ben játszhatott BL-csoportkört. Az FTC korábban csak idegenben kezdett párharcot vívott meg sikeresen közvetlenül a BL-főtábláért, a Qarabagnak viszont a hazai kezdés hozott sikert. Most a Fradi pályáján kezdődik a kétmeccses összecsapás.

Három éve az FTC elbukott a Qarabag ellen, de aztán az azeri csapat sem jutott fel a BL-főtáblára (Fotó: Mirkó István)

A Ferencváros első sikeres BL-selejtezőjét, az 1995-ös Anderlecht elleni diadalt nemrég, a Brüsszelben aratott siker harmincadik évfordulóján már részletesen felidéztük, most csak erősítsük meg, hogy azt a párharcot az idegenbeli 1-0-s siker után hazai pályán 1-1-es döntetlennel zárta le az FTC.

Az FTC és a Qarabag is kihasználta a szabályt, amit azóta eltörölt az UEFA

Míg 1995-ben egyetlen párharcot kellett sikerrel megvívnia a Fradinak a BL-csoportkörhöz, 2020-ban négyet is, igaz, a Covid-járvány miatt az első három egyetlen meccsen dőlt el. A Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában két döntetlent játszott egymás ellen a Ferencváros és a Molde, a norvégiai 3-3 után a budapesti 0-0 főtáblát ért az akkor Szerhij Rebrov irányította zöld-fehéreknek.

Akkor ugyanis még létezett az idegenben lőtt gólok szabálya, amely 2017-ben a Qarabagot is BL-főtáblára segítette: az azeriek akkor a dán Köbenhavn ellen nyertek hazai pályán 1-0-ra, majd idegenben a 2-1-es vereség is megfelelt nekik.