Az FTC új utat keres a sikerhez, a Qarabag által kihasznált szabály már meg is szűnt

A Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában az FTC és a Qarabag egymás ellen küzd, azaz vagy a magyar vagy az azeri bajnok ott lesz a harminchat csapatos BL-főtáblán. A Ferencváros korábban kétszer, a Qarabag egyszer jutott el sikeres kvalifikációval az elitsorozatig, a korábbi sikeres utak viszont most nem járhatók. Az FTC hazai pályán kezdett párharcot még nem nyert meg a BL-főtábláért, a Qarabag egyetlen sikeréhez azóta eltörölt szabályt is kihasznált.

2025. 08. 19. 11:30
Az FTC a Ludogorec kiejtése után a Qarabag ellen már közvetlenül a BL-főtábláért játszik Fotó: Mirkó István
FTC vagy Qarabag? A magyar vagy az azeri bajnok ott lesz a 2025/26-os idény BL-főtábláján, ahol nyolc meccset játszhat majd az európai elit tagjai ellen, s már a részvételért is tekintélyes summát kap. A Ferencváros korábban kétszer szerepelhetett a Bajnokok Ligájában, 1995-ben és 2020-ban még a régi, csoportkörös lebonyolításban vett részt, míg a Qarabag egyszer, 2017-ben játszhatott BL-csoportkört. Az FTC korábban csak idegenben kezdett párharcot vívott meg sikeresen közvetlenül a BL-főtábláért, a Qarabagnak viszont a hazai kezdés hozott sikert. Most a Fradi pályáján kezdődik a kétmeccses összecsapás.

20220809 Budapest Ferencvárosi TC FTC-QARABAG FK labdarúgó mérkőzés, BL selejtező Fotó: Mirkó István (MI) Magyar Nemzet képen: Kristoffer Zachariassen (16) Marko Janković (8)
Három éve az FTC elbukott a Qarabag ellen, de aztán az azeri csapat sem jutott fel a BL-főtáblára (Fotó: Mirkó István)

A Ferencváros első sikeres BL-selejtezőjét, az 1995-ös Anderlecht elleni diadalt nemrég, a Brüsszelben aratott siker harmincadik évfordulóján már részletesen felidéztük, most csak erősítsük meg, hogy azt a párharcot az idegenbeli 1-0-s siker után hazai pályán 1-1-es döntetlennel zárta le az FTC.

Az FTC és a Qarabag is kihasználta a szabályt, amit azóta eltörölt az UEFA

Míg 1995-ben egyetlen párharcot kellett sikerrel megvívnia a Fradinak a BL-csoportkörhöz, 2020-ban négyet is, igaz, a Covid-járvány miatt az első három egyetlen meccsen dőlt el. A Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában két döntetlent játszott egymás ellen a Ferencváros és a Molde, a norvégiai 3-3 után a budapesti 0-0 főtáblát ért az akkor Szerhij Rebrov irányította zöld-fehéreknek.

Akkor ugyanis még létezett az idegenben lőtt gólok szabálya, amely 2017-ben a Qarabagot is BL-főtáblára segítette: az azeriek akkor a dán Köbenhavn ellen nyertek hazai pályán 1-0-ra, majd idegenben a 2-1-es vereség is megfelelt nekik.

Az idegenben lőtt több gól idén biztosan nem dönti el a párharcot, ha az bármilyen formában döntetlenre állna kétszer kilencven perc után, akkor a jövő heti bakui visszavágón kétszer tizenöt perces hosszabbítás következik.

FTC, Qarabag: amikor túl nehéz volt az utolsó BL-akadály

Az elmúlt években a Ferencváros és a Qarabag is egyeduralkodónak számít hazája bajnokságában, azaz rendszeresen indulhatott a BL-selejtezőben, de most csak azokra a párharcaikra tekintünk vissza, amelyek már közvetlenül a főtábláért zajlottak.

A Fradi a fent tárgyalt két sikeres párharcon túl még háromszor játszhatott eddig az elitsorozért. 1996-ban a Göteborg ellen nem jött be az idegenbeli kezdés, a svédországi 3-0-s vereség lényegében el is döntötte a párharcot, amely hazai 1-1-gyel zárult. 2021-ben a Young Boys ellen több esély volt, de végül mind a svájci, majd a hazai meccset 3-2-re elvesztette a Ferencváros, noha mindkettőn volt az FTC-nél is az előny.

Az idei mindössze a második olyan, közvetlenül a BL-főtábláért zajló párharca lesz a Fradinak, amelyet hazai pályán kezd. Az elsőt 2004-ben a Sparta Prága ellen vívta a Ferencváros, akkor a hazai pályán szerzett 1-0-s előny nem volt elég, a csehországi visszavágón hosszabbítás után 2-0-ra nyert a Sparta.

Viszont az FTC legalább az Anderlecht elleni harminc évvel ezelőtti sikerrel elmondhatja magáról, hogy nyert már úgy BL-főtábláért párharcot, hogy tényleg több gólt is szerzett, mint az ellenfél. A Qarabag a 2017-es BL-csoportkör után 2022-ben és tavaly került még a főtábla küszöbére. Előbbi alkalommal ezt a Ferencváros kiejtésével harcolta ki, aztán viszont a Viktoria Plzen ellen hiába vezetett a hazai 0-0 után idegenben, végül 2-1-re kikapott.

A Qarabag eddigi egyetlen olyan, közvetlenül a BL-főtábláért vívott párharcát, amelyet idegenben kezdett, nagyon simán elveszítette: tavaly Zágrábban 3-0-ra, aztán a hazai visszavágón 2-0-ra kapott ki a Dinamótól.

FTC vagy Qarabag? A BL kapujában

Az biztos, hogy idén az egyik sorozat megszakad, s természetesen mi abban bízunk, hogy a Ferencváros talál új utat a sikerhez. Ma 21.00-kor a Groupama Arénában kezdődik a Qarabag ellen párharc, a visszavágó jövő szerdán (augusztus 27.), magyar idő szerint 19.00-tól zajlik majd Bakuban.

 

