A Ferencváros történelmet írt: bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe!

Senki sem hitte, hogy a Ferencváros történelmet írhat. Éppen 1995 nyarát írtuk, három éve már, hogy a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, a BEK-et felváltotta a Bajnokok Ligája, és nem tűnt reálisnak, hogy a magyar bajnok képes lehet átvinni a lécet. Akkor még a BL is más volt, kizárólag bajnokcsapatok indulhattak, egyetlen selejtezős párharcot kellett megvívni, és a csoportkörbe mindössze tizenhat csapat került. Az Anderlecht jóval magasabban jegyzett volt a Ferencvárosnál, ezért őszintén szólva sem a szurkolók, sem a közvélemény, sem a média nem várta azt, ami végül történt. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

A Ferencváros BL-selejtezőjének a beharangozójára még fél oldal sem jutott. Fotó: Arcanum

Éppen harminc éve került sor az első mérkőzésre Brüsszelben, és előtte a bajnokságban mindkét csapat vereséget szenvedett. A magyar bajnok vezetőedzője, Novák Dezső tanulságoson nyilatkozott a Nemzeti Sportnak a mérkőzés előtt:

– Csak a maximumot nyújtva érhetünk el jó eredményt. Az Anderlecht futballistái ízig-vérig profik, egy-egy vereség után hamar össze tudják kapni magukat. Remélem, hogy mi is... A továbbjutás érdekében mindent meg kell tennünk, kúsznunk-másznunk kell minden egyes labdáért, és ha szükséges, fel kell áldozni még a szépséget is. Tördeljük darabokra a játékot, mások is így tesznek. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha lehetőségünk van rá, ne játsszunk akár szépen is.

A Fradinak és egyben a magyar labdarúgásnak nagyon-nagyon jól jönne a továbbjutás. És nem csupán az anyagi vonzatai miatt, hanem azért is, mert egyszer már ki kell törnünk ebből a langyos semmiből, az eredménytelen nihilből.

Persze ehhez kell egy jó adag önbizalom is, mert ha az ellenfél már a játékoskijáróban észreveszi rajtad, hogy remegsz, nyomban le is győzött.

A Ferencváros nagy meglepetésre győzött

Simon Tibor kicsit másként formálta a mondandóját, de ez jellemző volt az akkori hangulatra: „Európa egyik legismertebb, legszebb múltú csapatával hozott össze a sors. A továbbjutásunk kisebbfajta csoda lenne. Még egy esetleges egygólos brüsszeli vereségünk után is meg tudnánk mutatni a belgáknak, hogy mit jelent a zöld-fehér pokol.”