A Qarabag játékosai egyezményes jelet mutogattak a Liszt Ferenc repülőtéren + videó

Az azeri Qarabag labdarúgói hétfőn kora délután érkeztek meg Budapestre egy Bakuból indult charterjárattal. A Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában a Ferencváros kedden 21 órakor lép pályára az azeri bajnokcsapat ellen a Groupama Arénában. A Qarabag játékosai éppen hogy kiléptek a repülőgépből, mosolyogva integettek a klub fotósának.

2025. 08. 18. 16:59
A Qarabag csapata jókedvűen landolt Forrás: Instagram/fkqarabagh
A Qarabag elnöke, Tahir Gözel nagyon magabiztosan nyilatkozott, miután a BL-selejtező 3. fordulójában 6-1-es (1-0, 5-1) összesítéssel túljutottak az északmacedón KF Shkëndija gárdáján, és nem is csak a Ferencváros elleni összecsapásra tekintett előre, hanem jóval előbbre nézett.

Tahir Gözel, a Qarabag elnöke
 Tahir Gözel, a Qarabag elnöke Forrás: X/Qarabag FK

– Ennél közelebb nem voltunk a BL-főtáblához az utóbbi években, mint most. A csapatunk is tisztában van ezzel, és valóra váltja álmait. Biztos vagyok benne, hogy Bakuban olyan sztárcsapatokat fogadhatunk majd, mint a Liverpool vagy a PSG, ami hatalmas futballélmény lesz a számunkra – fogalmazott korábban Tahir Gözel, aki azért azt is megjegyezte, hogy a Ferencváros is erős csapat, de a Qarabag elnöke szerint az azeri bajnok stabilabb gárda, és ez dönt majd a párharcban a javára.

A Qarabag játékosai is optimisták

Nos, a Qarabag játékosai sem szenvednek önbizalomhiányban, nagyon jó hangulatban landoltak Budapesten, a győzelem egyezményes jelét is mutatva. Ez azokon a fotókon is látszik, amelyeket a klub kora délután az Instagram-oldalán osztott meg. A játékosok éppen csak kiszálltak a repülőgépből a Liszt Ferenc repülőtéren:

Forrás: Instagram/fkqarabagh

A Qarabag szurkolói is nagyon bizakodóak, hogy csapatuk feljut a BL-főtáblára, a hozzászólások alapján sokan már Budapesten is győzelmet várnak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

