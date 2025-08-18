A Fradit máris kiejtette a Qarabag, az azeriek ebbe kapaszkodnak bele + videó

A Bajnokok Ligája selejtezőjében a héten kedden és szerdán játsszák a rájátszás első meccseit, a jövő héten pedig jönnek a visszavágók. A Ferencváros kedden 21 órakor fogadja az azeri Qarabag gárdáját. Robbie Keane együttese – amely az NB I 4. fordulójában szombaton hazai pályán tartalékos összeállításban 2-1-re kikapott a Puskás Akadémiától – a visszavágón jövő szerdán lép pályára Bakuban.

A Ferencváros vereséggel hangolt a Qarabag elleni összecsapásra (Fotó: Ladóczki Balázs)

A párosítások:

bajnokok ága:

Ferencváros–Qarabag (azeri) augusztus 19. és 27.

Crvena Zvezda (szerb)–FC Pafos (ciprusi) augusztus 19. és 26.

Bodø/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) augusztus 20. és 26.

Celtic (skót)–FC Kairat (kazah) augusztus 20. és 26.

FC Basel (svájci)–FC Köbenhan (dán) augusztus 20. és 27.

liga ág:

Fenerbahce (török)–Benfica (portugál) augusztus 19. és 27.

Rangers (skót)–Club Brugge (belga) augusztus 19. és 27.

Qarabag: 52 százalék, Ferencváros: 48 százalék

Forrás: X/Football Meets Data

A Qarabag abba a vasárnap készült számítógépes előjelzésbe kapaszkodik, amelyet a Football Meets Data adatelemző portál készített, és amely szerint a vélhetően legszorosabb kimenetelű párharcban 52 százalék az esélyük a Ferencváros ellen – vagyis a Fradi mellett 48 százalék áll. Tényleg minimális a különbség, de azért a Sportnews azeri portál cikke címében azt harsogja, hogy a Qarabagnak nagyobb esélye van a BL-főtáblára jutásra a Ferencváros ellen. S szerintük Robbie Keane egyébként is megijedt tőlük...