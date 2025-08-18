Rendkívüli

Bajnokok LigájaFerencvárosRobbie KeaneQarabag

A Fradit máris kiejtette a Qarabag, az azeriek ebbe kapaszkodnak bele + videó

A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában hét párharcot rendeznek a főtáblára jutásáért: ötöt a bajnokok ágán, kettőt pedig olyan csapatok vívnak, amelyek nem nyerték meg hazájuk pontvadászatát. A Qarabag abba a vasárnap készült számítógépes előjelzésbe kapaszkodik, amely szerint a vélhetően legszorosabb kimenetelű párharcban 52 százalék az esélye a Ferencváros ellen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 11:58
A Qarabag csapatát az előző körben Szkopjéba nem sok szurkolója kísérte el
A Qarabag csapatát az előző körben Szkopjéba nem sok szurkolója kísérte el Fotó: ANADOLU/Umeys Sulejman
A Bajnokok Ligája selejtezőjében a héten kedden és szerdán játsszák a rájátszás első meccseit, a jövő héten pedig jönnek a visszavágók. A Ferencváros kedden 21 órakor fogadja az azeri Qarabag gárdáját. Robbie Keane együttese – amely az NB I 4. fordulójában szombaton hazai pályán tartalékos összeállításban 2-1-re kikapott a Puskás Akadémiától – a visszavágón jövő szerdán lép pályára Bakuban.

A Ferencváros vereséggel hangolt a Qarabag elleni összecsapásra
A Ferencváros vereséggel hangolt a Qarabag elleni összecsapásra (Fotó: Ladóczki Balázs)

A párosítások:

bajnokok ága:

  • Ferencváros–Qarabag (azeri) augusztus 19. és 27.
  • Crvena Zvezda (szerb)–FC Pafos (ciprusi) augusztus 19. és 26.
  • Bodø/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) augusztus 20. és 26.
  • Celtic (skót)–FC Kairat (kazah) augusztus 20. és 26.
  • FC Basel (svájci)–FC Köbenhan (dán)  augusztus 20. és 27.

liga ág:

  • Fenerbahce (török)–Benfica (portugál) augusztus 19. és 27.
  • Rangers (skót)–Club Brugge (belga) augusztus 19. és 27.

Qarabag: 52 százalék, Ferencváros: 48 százalék

Forrás: X/Football Meets Data

A Qarabag abba a vasárnap készült számítógépes előjelzésbe kapaszkodik, amelyet a Football Meets Data adatelemző portál készített, és amely szerint a vélhetően legszorosabb kimenetelű párharcban 52 százalék az esélyük a Ferencváros ellen – vagyis a Fradi mellett 48 százalék áll. Tényleg minimális a különbség, de azért a Sportnews azeri portál cikke címében azt harsogja, hogy a Qarabagnak nagyobb esélye van a BL-főtáblára jutásra a Ferencváros ellen. S szerintük Robbie Keane egyébként is megijedt tőlük...

 

