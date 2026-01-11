A TEK speciális járműveit is beveti a kormány + videó

Több mint tíz éve nem volt olyan hóhelyzet Magyarországon, mint most – emlékeztetett a kormány, és látványos videót tettek közzé a védekezési munkálatokról.
Az országban teljes a készültség, a hatóságok segítenek a bajban.
Mindenki vigyázzon – figyelmeztettek.
A kormány YouTube-csatornáján közzétett közel hatperces videóban a Terrorelhárítási Központ (TEK) speciális járművei járják az országot, és segítenek a havazás, hófúvás miatt bajba került autósoknak.
Borítókép: A TEK járművei munkában (Fotó: MTI/Varga György)
