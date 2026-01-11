kormányidőjárástekhavazáshóhelyzet

A TEK speciális járműveit is beveti a kormány + videó

Teljes a készültség az országban a zord időjárás miatt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 15:27
Több mint tíz éve nem volt olyan hóhelyzet Magyarországon, mint most – emlékeztetett a kormány, és látványos videót tettek közzé a védekezési munkálatokról.

Nagykanizsa, 2026. január 9. A Terrorelhárítási Központ (TEK) járművei Nagykanizsán 2026. január 9-én. A belügyminiszter által meghatározottak szerint a TEK speciális járművei továbbra is készenlétben állnak a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárással összefüggő rendkívüli helyzetek kezelésére - közölte a TEK ezen a napon az MTI-vel. MTI/Varga György
A TEK speciális járművei továbbra is készenlétben állnak az extrém időjárással összefüggő rendkívüli helyzetek kezelésére. Fotó: MTI/Varga György

 

Az országban teljes a készültség, a hatóságok segítenek a bajban.

Mindenki vigyázzon – figyelmeztettek.

A kormány YouTube-csatornáján közzétett közel hatperces videóban a Terrorelhárítási Központ (TEK) speciális járművei járják az országot, és segítenek a havazás, hófúvás miatt bajba került autósoknak.

 

Borítókép: A TEK járművei munkában (Fotó: MTI/Varga György)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

