máv - csoportbántalmazásvasútbűncselekményerőszakos bűncselekmény

Rálőttek a fehérvári Volán-buszra egy autóból

Téglával, szprével és fegyvernek látszó tárggyal is megtámadták már a MÁV-csoport dolgozóit, a legtöbb incidens a vasúti dolgozókat érte. A jegyvizsgálók és járművezetők közfeladatot ellátó személyek, így bántalmazásuk szabadságvesztéssel büntethető.

Munkatársunktól
2026. 01. 11. 15:39
Aggasztó mértéket öltött a közösségi közlekedésben dolgozók elleni erőszak 2025-ben, az összesített adatok szerint tavaly összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítőket – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV-csoport.

MÁV-csoport
Börtönbe kerülhetnek, akik a vasutasokra támadnak. Forrás: MÁV-csoport

A cégcsoport zéró toleranciát hirdet az erőszakkal szemben. A jegyvizsgálók és járművezetők közfeladatot ellátó személyek, így bántalmazásuk, támadásuk

szabadságvesztéssel büntethető.

„Megemelt létszámban irányítunk biztonsági személyzetet, vasútőrt, ahol több a súlyos fenyegetés, atrocitás, és újabb testkamerákat szerzünk be” – jelezték.

A tavalyi évben történt atrocitásokról elmondták, a fizikai és verbális

erőszakos esetek száma drasztikus emelkedést mutat.

Míg az első negyedévben harminc esetet regisztráltak, a harmadik negyedévre ez a szám 52-re ugrott, a negyedik negyedévben pedig már 54 támadás érte a MÁV-csoport munkatársait.

 

A vasúti dolgozók vannak a legnagyobb veszélyben

A MÁV-csoport arra is kitért, hogy a támadások döntő többsége, 126 eset a vasúti üzletág munkatársait, elsősorban a jegyvizsgálókat érintette. A legkritikusabb vonalak közé tartozik a ceglédi (100a), a szobi (70-es) és a székesfehérvári (30a) vonal, valamint a pécsi (40-es) fővonal esetében Ercsi és vonzáskörzete.

A Volán-járművezetőket 48 alkalommal érte támadás,

leginkább Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben.

A HÉV-en szolgáló kollégákat tavaly öt esetben bántalmazták, a tendencia egyértelműen javuló, hiszen mind az öt incidens az első negyedévben történt, azóta szerencsére nem történt hasonló a HÉV-járatokon.

Az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig terjed:

  • egy székesfehérvári helyi Volán-járatra gépkocsiból lőttek rá fegyvernek látszó tárggyal,
  • Újfehértónál egy utastársát védő jegyvizsgálót fújtak le paprikaszprével,
  • Alsózsolcánál téglával dobták meg a buszvezetőt, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett,
  • több esetben késsel fenyegették meg a dolgozókat, jellemzően a menetjegy hiánya miatti konfliktusok során.

 

MÁV-csoport: Ha megütöd, leülöd!

A MÁV-csoport minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz, és jogi segítséget, valamint mentális támogatást nyújt a bántalmazott dolgozóknak. A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálóknak beszerzett közel kétszáz testkamera.

Idén is folytatjuk Ha megütöd, leülöd! kampányunkat, emlékeztetve az utazóközönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amelyért szigorú büntetés jár. Erre az állomásokon, vonatokon, buszokon is rendszeresen felhívjuk a figyelmet. A biztonság növelése érdekében szorosabban együttműködünk a rendőrséggel és a vagyonőrökkel, a kritikus vonalszakaszokon még több járathoz irányítunk biztonsági személyzetet, vasútőröket, rendőröket,

ezenkívül már az előkészítés fázisában jár újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálóknak – jelezték, hozzátéve, hogy az új beszerzésű járművek mindegyikén, legyen szó vonatról vagy buszról, már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése.

A Magyar Nemzet beszámolt róla: nem ritka, hogy támadásnak vannak kitéve a közfeladatot ellátó személyek. Megírtuk, hogy 2025-ben összesen 31 alkalommal bántalmazták a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és kilenc alkalommal a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) munkavállalóit. A BKK tájékoztatása szerint az esetek száma a megelőző évhez képest a felére csökkent, hiszen akkor 64 fizikai bántalmazást jegyeztek fel. Tavaly a támadások következményeként

nyolc alkalommal szenvedtek a munkavállalók nyolc napon túl gyógyuló sérülést.

Valamivel kevesebb támadás érte 2025-ben a postai dolgozókat is, mint egy évvel korábban. Fizikai bántalmazás tavaly 16 alkalommal fordult elő a Magyar Posta munkavállalóival szemben, szerencsére nyolc napon túl gyógyuló sérülés nem történt.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

