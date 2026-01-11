Rálőttek a fehérvári Volán-buszra egy autóból

Aggasztó mértéket öltött a közösségi közlekedésben dolgozók elleni erőszak 2025-ben, az összesített adatok szerint tavaly összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítőket – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV-csoport.
A cégcsoport zéró toleranciát hirdet az erőszakkal szemben. A jegyvizsgálók és járművezetők közfeladatot ellátó személyek, így bántalmazásuk, támadásuk
szabadságvesztéssel büntethető.
„Megemelt létszámban irányítunk biztonsági személyzetet, vasútőrt, ahol több a súlyos fenyegetés, atrocitás, és újabb testkamerákat szerzünk be” – jelezték.
A tavalyi évben történt atrocitásokról elmondták, a fizikai és verbális
erőszakos esetek száma drasztikus emelkedést mutat.
Míg az első negyedévben harminc esetet regisztráltak, a harmadik negyedévre ez a szám 52-re ugrott, a negyedik negyedévben pedig már 54 támadás érte a MÁV-csoport munkatársait.
A vasúti dolgozók vannak a legnagyobb veszélyben
A MÁV-csoport arra is kitért, hogy a támadások döntő többsége, 126 eset a vasúti üzletág munkatársait, elsősorban a jegyvizsgálókat érintette. A legkritikusabb vonalak közé tartozik a ceglédi (100a), a szobi (70-es) és a székesfehérvári (30a) vonal, valamint a pécsi (40-es) fővonal esetében Ercsi és vonzáskörzete.
A Volán-járművezetőket 48 alkalommal érte támadás,
leginkább Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben.
A HÉV-en szolgáló kollégákat tavaly öt esetben bántalmazták, a tendencia egyértelműen javuló, hiszen mind az öt incidens az első negyedévben történt, azóta szerencsére nem történt hasonló a HÉV-járatokon.
Az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig terjed:
- egy székesfehérvári helyi Volán-járatra gépkocsiból lőttek rá fegyvernek látszó tárggyal,
- Újfehértónál egy utastársát védő jegyvizsgálót fújtak le paprikaszprével,
- Alsózsolcánál téglával dobták meg a buszvezetőt, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett,
- több esetben késsel fenyegették meg a dolgozókat, jellemzően a menetjegy hiánya miatti konfliktusok során.
MÁV-csoport: Ha megütöd, leülöd!
A MÁV-csoport minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz, és jogi segítséget, valamint mentális támogatást nyújt a bántalmazott dolgozóknak. A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálóknak beszerzett közel kétszáz testkamera.
Idén is folytatjuk Ha megütöd, leülöd! kampányunkat, emlékeztetve az utazóközönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amelyért szigorú büntetés jár. Erre az állomásokon, vonatokon, buszokon is rendszeresen felhívjuk a figyelmet. A biztonság növelése érdekében szorosabban együttműködünk a rendőrséggel és a vagyonőrökkel, a kritikus vonalszakaszokon még több járathoz irányítunk biztonsági személyzetet, vasútőröket, rendőröket,
ezenkívül már az előkészítés fázisában jár újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálóknak – jelezték, hozzátéve, hogy az új beszerzésű járművek mindegyikén, legyen szó vonatról vagy buszról, már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése.
