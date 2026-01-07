magyar postafenyegetéserőszak

Kiderült, tavaly hányszor támadtak a posta munkavállalóira

Csökkent a Magyar Posta Zrt. dolgozói által elszenvedett fizikai bántalmazások száma 2025-ben az előző évhez viszonyítva.

2026. 01. 07.
Fizikai bántalmazás 2025-ben 16 alkalommal fordult elő a Magyar Posta munkavállalóival szemben, ami kevesebb az előző évi esetszámnál. Ezen esetekben nyolc napon túl gyógyuló sérülés nem történt – írta lapunk kérdésére válaszolva a Magyar Posta

Budapest, Hungary - 2 September 2022: Logo of Hungarian Post (Magyar Posta)
Fotó: Shutterstock/Marc Bruxelle

A Magyar Posta kiemelte: különös figyelmet fordít munkatársai védelmére, különösen a kézbesítők biztonságára. Kijelentették:

A kézbesítők PDA-készülékein például segélyhívó funkció aktiválható, mellyel támadás, rosszullét vagy baleset esetén azonnal segítség hívható. A készülék GPS-helymeghatározó rendszere segítségével meghatározott pozícióadatok alapján a pontos címre irányítható a rendőrség, illetve szükség esetén a mentők. A kiemelt kockázatú időszakokban a rendőrség járőrei és a polgárőrök is nagyobb figyelmet fordítanak a kézbesítőkre, valamint a posták környékére, ami elsősorban a megelőzést szolgálja.

Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a posta ügyfélkapcsolati munkakörökben foglalkoztatott alkalmazottai közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így az ellenük elkövetett erőszakos támadás, fenyegetés, garázdaság esetén az elkövető magasabb büntetési tételre számíthat. 

Az atrocitások döntő hányada kézbesítéssel kapcsolatos konfliktusból adódik, és a legtöbb esetben verbális fenyegetés szintjén marad, ritkán kerül sor tettlegességre

– mutattak rá. Lapunknak adott válaszában a posta kiemelte, a verbális inzultus, a fenyegetés mentálisan rendkívül megterhelő kollégái számára, ezért a társaság szakértői, mentálhigiénés segítséget biztosít igény esetén.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

