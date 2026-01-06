Teljesen átalakulhat az önkormányzati rendszer, ezt a határidőt tűzték ki

– Ősszel a kormány egy mandátumot adott nekem arra, hogy az önkormányzati rendszer átalakításán gondolkodjunk, illetve a konzultációk révén vázoljunk fel olyan lehetőségeket, amelyek a jövőben lehetővé teszik, hogy az önkormányzati rendszer a kor követelményeinek is megfeleljen – hangsúlyozta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter.

Fotó: Purger Tamás / MTI

A tárcavezető kiemelte,

azt a megoldást választottam, amit annak idején a Versenyképes járások programnál, nevezetesen konzultációsorozatot indítunk abból a célból, hogy megismerjem az önkormányzati élet releváns szereplőinek véleményét és elképzeléseit az önkormányzati rendszer mostani működésével kapcsolatban, illetve esetleges jövőbeni átalakításával kapcsolatban

Navracsics Tibor elmondta, az önkormányzati rendszer reformja semmiképpen nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy Magyarországon minden települést megillet az önkormányzatiság joga.

Változásra van szükség

Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, és Mátészalka polgármestere a konzultációt követő sajtótájékoztatón kiemelte, mostanra megérett az önkormányzati rendszer az átalakításokra, finomhangolásokra.

A legfontosabb, hogy ez az élő párbeszéd maradjon meg, és hiszek abban, hogy össze tudjuk rakni azokat a javaslatokat, amelyek a legtöbb önkormányzati szereplő véleményét tükrözik. Így pedig legkésőbb 2029-ben a következő önkormányzati választásra életbe is léphetnek

– jelentette ki a polgármester. Szintén a sajtótájékoztatón Gémesi György, Gödöllő polgármestere, és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke kiemelte,

a 2026-os évben komoly aggályokat vet fel az önkormányzatok finanszírozása.

A polgármester szerint ugyanakkor mindenki számára közös cél, hogy minden magyar állampolgár számára a korábban megszokott szinten biztosítsák az önkormányzatok a szolgáltatásokat.

Nem finomításokban, hanem radikális változtatásokban gondolkodunk

– jelentette ki Gémesi György.