Fordulópont jöhet a Kiss László elleni nyomozásban

Akár heteken belül befejezheti a nyomozást a III. kerületi korrupciós botrányban a nyomozó hatóság, ugyanis rövidesen lejár az első gyanúsításoktól számított két éves határidő. Az ügynek gyanúsítottja többek között Óbuda polgármestere, Kiss László, aki volt helyettesével együtt a terhelő vallomások szerint valódi korrupciós rendszert működtetett a kerületben. Kisst az egyik vallomásban úgy jellemezték, hogy ő volt a „főnök“, aki zsebre vágta a kenőpénzeket.

Pámer Dávid
2026. 01. 06. 13:45
Fotó: Markovics Gábor
Hamarosan lezárhatja az óbudai korrupciós ügyben  vesztegetés, befolyással üzérkedés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt indult eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Az eljárást azért fejezheti be rövid időre a főügyészség, mert az első gyanúsítások 2024 márciusában történtek, márpedig két év után a nyomozást be kell fejezni, igaz, indokolt esetben a határidő meghosszabbítható. 2025 szeptemberében a határidővel kapcsolatban jogszabály lépett érvénybe, de ez az azt megelőzően indult ügyekre nem vonatkozik.

Egy polgármester is horogra akadt

 Az óbudai bűnügy kimelet sajtófigyelmet kapott, ami nem véletlen, hiszen az eljárás érintettje egy hivatalban lévő polgármester, Kiss László. A Demokratikus Koalíció politikusa mellett volt MSZP-s helyettese, Czeglédy Gergely is gyanúsított.

Az alapos gyanú

A KNYF gyanúja szerint Kiss László megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019 októberi polgármesterré választását követően megállapodott ügyvéd barátjával, F. Lászlóval, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni.

A főügyészség szerint a vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. Az ügyészség közleményében kiemelte, hogy a valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. 

Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el.

A gyanú szerint a visszaosztásokból Kiss László tizennyolcmillió, míg Czeglédy százmillió forintot tehetett zsebre. Ugyanakkor mindketten ártatlannak vallják magukat, Kiss emellett arról is beszélt, hogy politikai okok miatt lett gyanúsított.

Anonymous robbantotta a bombát

Kissék meggyanúsítása nem előzmény nélküli, hiszen az eddig még nem bizonyított visszaélésekről a közvélemény már 2022 tavaszán értesülhetett, ugyanis a több kétes ügyet is megszellőztető álarcos alak, Anonymous különböző leleplező anyagokat tett közzé, melyekről annak idején a Magyar Nemzet is beszámoltNyilvánosságra került egy olyan felvétel, amin 

az óbudai ügy szereplői papírzacskóból kivett korrupciós pénzt számolnak egy autóban.

Az álarcos alak beszélt a baloldal fontos háttéremberéről, P. Gáborról  (aki ugyancsak gyanúsítotja az óbudai korrupciós botránynak), valamint  a már említett F. László ügyvédről is.

 Az első gyanúsítottakat (köztük D. Róbertet és F. Lászlót) – ahogy azt már jeleztük – 2024 márciusában fogták el, majd nem sokkal később Kiss Lászlóból és Czeglédyből is gyanúsított lett. 

Mindketten hónapokig voltak letartóztatásban. Kiss azóta újra vezeti a kerületet, nem mondott le.

Az eljárásnak jelenleg tizennyolc érintettje van.

Többen is terhelő vallomást tettek Kiss Lászlóra

Kiss Lászlóra többen is terhelő vallomást tettek, egyikük az a koronatanú, aki az egész eljárást elindította, és akinek vallomásából már lapunk is közölt részleteket. 

Az illető önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében.

A férfi azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek“ nevezték az ügy szereplői, akik hangsúlyozták, hogy a polgármesternek „megy a pénz“. 

Később Kiss régi barátja, F. László is megtört, ő is vallott a polgármester ellen. 

Az ügyvéd többek között elmondta, hogy a különböző megbízásokból „vissza kellett osztani a rendszernek“, ami alatt ő Kiss Lászlót és Czeglédy Gergőt értette.

Rajtuk kívül elkezdett beszélni egy másik érintett, D. Róbert is. A férfi elismerte, hogy ő is részese volt annak a korrupciós rendszernek, amelynek keretében kenőpénzeket kellett visszaosztani Kiss Lászlónak és egykori alpolgármesterének.

