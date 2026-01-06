Fordulópont jöhet a Kiss László elleni nyomozásban

Hamarosan lezárhatja az óbudai korrupciós ügyben vesztegetés, befolyással üzérkedés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt indult eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Az eljárást azért fejezheti be rövid időre a főügyészség, mert az első gyanúsítások 2024 márciusában történtek, márpedig két év után a nyomozást be kell fejezni, igaz, indokolt esetben a határidő meghosszabbítható. 2025 szeptemberében a határidővel kapcsolatban jogszabály lépett érvénybe, de ez az azt megelőzően indult ügyekre nem vonatkozik.

Egy polgármester is horogra akadt

Az óbudai bűnügy kimelet sajtófigyelmet kapott, ami nem véletlen, hiszen az eljárás érintettje egy hivatalban lévő polgármester, Kiss László. A Demokratikus Koalíció politikusa mellett volt MSZP-s helyettese, Czeglédy Gergely is gyanúsított.

Az alapos gyanú

A KNYF gyanúja szerint Kiss László megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019 októberi polgármesterré választását követően megállapodott ügyvéd barátjával, F. Lászlóval, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni.

A főügyészség szerint a vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. Az ügyészség közleményében kiemelte, hogy a valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért.

Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el.

A gyanú szerint a visszaosztásokból Kiss László tizennyolcmillió, míg Czeglédy százmillió forintot tehetett zsebre. Ugyanakkor mindketten ártatlannak vallják magukat, Kiss emellett arról is beszélt, hogy politikai okok miatt lett gyanúsított.

Anonymous robbantotta a bombát

Kissék meggyanúsítása nem előzmény nélküli, hiszen az eddig még nem bizonyított visszaélésekről a közvélemény már 2022 tavaszán értesülhetett, ugyanis a több kétes ügyet is megszellőztető álarcos alak, Anonymous különböző leleplező anyagokat tett közzé, melyekről annak idején a Magyar Nemzet is beszámolt. Nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amin

az óbudai ügy szereplői papírzacskóból kivett korrupciós pénzt számolnak egy autóban.

Az álarcos alak beszélt a baloldal fontos háttéremberéről, P. Gáborról (aki ugyancsak gyanúsítotja az óbudai korrupciós botránynak), valamint a már említett F. László ügyvédről is.