Rendkívüli

„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

önkormányzatÓbudavallomás

„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

Valódi korrupciós rendszert üzemeltetett Óbuda jelenleg is regnáló, vesztegetéssel gyanúsított DK-s polgármestere, Kiss László, valamint az azóta tisztségéről lemondott Czeglédy Gergő szocialista alpolgármester – ez derül ki a Magyar Nemzet által megismert III. kerületi kenőpénzes bűnügy két gyanúsítottjának vallomásából. Egyikük – aki Kiss László régi ismerőse – ráadásul állítása szerint személyesen vitte a milliókat a politikusoknak. Az iratokból az is kiderül, hogy Kiss megijedhetett azoktól a felvételektől, amiket Anonymous hozott nyilvánosságra 2022 tavaszán, mert a kerületvezető onnantól kezdve megszakította a kapcsolatot a gyanú szerint neki korábban csúszópénzt átadó ismerősével.

Pámer Dávid
2025. 11. 11. 7:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is zajlik a nyomozás az óbudai korrupciós ügyben, amelynek érintettje a Demokratikus Koalíció III. kerületi polgármestere, Kiss László és volt MSZP-s helyettese, Czeglédy Gergő. A vesztegetés, befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt eljárást folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szinte mindig szűkszavúan nyilatkozott, ez az utóbbi időben sem változott, hiába küldtünk rengeteg megkeresést. 

Pedig az ügy igencsak érdekli a közvéleményt,

hiszen nem mindennap fordul elő, hogy egy hivatalban lévő polgármestert gyanúsít vesztegetéssel a hatóság.

Kiss volt a „főnök”

Az tényként kezelhető, hogy Kiss Lászlóra többen is terhelő vallomást tettek, egyikük az a koronatanú, aki az egész eljárást elindította, és akinek vallomásából már lapunk is közölt részleteket. 

Az illető önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében.

A férfi azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik hangsúlyozták, hogy a polgármesternek „megy a pénz”.

Kipakolt a jóbarát

Később Kiss régi barátja, F. László ügyvéd is megtört. Utóbbi férfi szintén gyanúsítottja az ügynek és a sajtóban több helyen is megjelent, hogy vallhatott a polgármester ellen. Elkezdett beszélni egy másik, az ügyben nyakig benne lévő érintett, D. Róbert is. 

Az ő, illetve F. László egy-egy vallomását ismerte meg a napokban a Magyar Nemzet:

a vallomásokban az érintettek beszéltek többek között Kiss Lászlóról, Czeglédy Gergőről, valamint érintőlegesen Kiss kabinetfőnökéről, Krébesz Dánielről is.

Korrupciós pénz, papírzacskóban

De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, mit lehet tudni eddig a bűnügyről. A közvélemény az óbudai korrupciós ügyről 2022 tavaszán értesülhetett, ugyanis a több kétes ügyet is megszellőztető álarcos alak, Anonymous különböző leleplező anyagokat tett közzé, melyekről annak idején a Magyar Nemzet is beszámolt. Nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amin 

az óbudai ügy szereplői papírzacskóból kivett korrupciós pénzt számolnak egy autóban.

Az álarcos alak beszélt a baloldal fontos háttéremberéről, P. Gáborról (aki ugyancsak gyanúsítottja az óbudai korrupciós botránynak), valamint a már említett F. László ügyvédről is, akinek felesége egy darabig üzlettársa is volt a jogásznak.

Több mint százmilliót „zsákmányolhattak“ Óbuda vezetői

Az első gyanúsítottakat (köztük D. Róbertet és F. Lászlót) tavaly márciusban fogták el, majd nem sokkal később gyanúsított lett Czeglédy Gergő akkori, azóta lemondott alpolgármester és Kiss László polgármester is. 

Mindketten hónapokig voltak letartóztatásban.

Kiss azóta újra vezeti a kerületet, nem mondott le. Az eljárásnak jelenleg tizennyolc érintettje van.

A KNYF gyanúja szerint Kiss László a 2019 októberi polgármesterré választását követően megállapodott F. Lászlóval, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni. 

A főügyészség szerint a vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal.

Az ügyészség közleményében kiemelte, hogy a valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el. A gyanú szerint a visszaosztásokból Kiss László tizennyolcmillió, míg Czeglédy százmillió forintot tehetett zsebre. Ugyanakkor mindketten ártatlannak vallják magukat, Kiss ráadásul politikai indíttatású eljárásról beszél.

Kiss hatalomba kerülése után azonnal neki láthatott a pénzszerzéshez

Na, de térjünk vissza D. Róbert vallomásához, abból ugyanis kiderül, hogy ő is részese volt annak a korrupciós rendszernek, amelynek részeként kenőpénzeket kellett visszaosztani Kiss Lászlónak és alpolgármesterének. 

D. Róbert a nyomozó ügyészeknek arról beszélt, hogy Kiss a hatalomba kerülése után olyan, többek között grafikai és nyomdai munkákkal foglalkozó cégeket keresett, amelynek tulajdonosai részt vesznek visszaosztásban, „vagyis korrupcióban”.

A gyanúsított szerint mindezek mellett a zöldterület-kezeléssel foglalkozó Green Bush Kft. is sok számlát állított ki Kiss első időszakában az önkormányzatnak, ezért egy idő után a polgármester úgy döntött, hogy a cég már ne számlázzon többet.

Korrupciós kapcsolat

„Kérdésre elmondom, hogy H. M. volt Kiss László kabinetfőnöke. H. M.-mel kapcsolatban el kívánom mondani, hogy az F. László, én és Kiss László közötti korrupciós kapcsolatról minden bizonnyal tudott, még ha annak nem is minden részletét ismerte.” – állította D. Róbert, aki ezzel a kijelentésével is azt a gyanút erősítette, hogy kenőpénzeket kapott az óbudai polgármester. De nem maradt ki a sorból Czeglédy Gergő sem, akinek D. Róbert szerint „minden alkalommal F. László adta át a pénzt”.

„Vissza kellett osztani a rendszernek”

A vallomásban felbukkant egy másik vállalkozás, a reklámügynöki tevékenységgel foglalkozó Blue Press. A cég ügyeivel kapcsolatban D. Róbert arról beszél, hogy a Blue Press önkormányzati megbízásokat kapott, amelynek az F. László és az ő érdekeltségébe tartozó vállalkozások számláztak, az abból származó pénzek pedig Kisshez és volt helyetteséhez kerültek: „A korrupciós összeg úgy jutott el Czeglédy Gergőhöz, illetve Kiss Lászlóhoz, hogy valamelyik cégünkkel, vagy a Green Bush Team Kft.-vel, vagy az RF Produktion Hungary Kft.-vel beszámláztunk a Blue Press Kft.-nek.”

D. Róbert egyébként több alkalommal is a Kiss László és F. László közötti „korrupciós megállapodásról” beszélt, amit F. László lapunk által megismert egyik vallomásában meg is erősített.

Az ügyvéd elmondta, hogy a különböző megbízásokból „vissza kellett osztani a rendszernek, ami alatt én Kiss Lászlót és Czeglédy Gergőt értem” – hangsúlyozta F. László.

Kiss megijedhetett az Anonymus-felvételektől

F. László beszélt arról is, hogy Czeglédynek két alkalommal összesen harmincmillió forintot adott át: „két alkalommal biztos, hogy vittem neki pénzt, 15-15 millió forintot. Ahogyan azt már korábban is elmondtam, egyszer az orvosi rendelő mögötti parkolóban, egyszer pedig a Perc utcai iroda előtt, az autóban. Mind a két alkalommal elvittem a teljes 15 millió forintot, és Czeglédy Gergő engedélyével vettem ki belőle ott az autóban egy-egymillió forintot, amit megtartottam magamnak” mondta – F. László, aki azt is megjegyezte, hogy 2022 márciusától, miután Anonymus felvételei rávilágították a figyelmet az óbudai botrányra, megszakította a kapcsolatot Kiss Lászlóval és 2022 márciusa után már csak Czeglédynek, illetve Kiss kampányfőnökének, Krébesz Dánielnek vitt vesztegetési pénzt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.