„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

Továbbra is zajlik a nyomozás az óbudai korrupciós ügyben, amelynek érintettje a Demokratikus Koalíció III. kerületi polgármestere, Kiss László és volt MSZP-s helyettese, Czeglédy Gergő. A vesztegetés, befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt eljárást folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szinte mindig szűkszavúan nyilatkozott, ez az utóbbi időben sem változott, hiába küldtünk rengeteg megkeresést.

Pedig az ügy igencsak érdekli a közvéleményt,

hiszen nem mindennap fordul elő, hogy egy hivatalban lévő polgármestert gyanúsít vesztegetéssel a hatóság.

Kiss volt a „főnök”

Az tényként kezelhető, hogy Kiss Lászlóra többen is terhelő vallomást tettek, egyikük az a koronatanú, aki az egész eljárást elindította, és akinek vallomásából már lapunk is közölt részleteket.

Az illető önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében.

A férfi azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik hangsúlyozták, hogy a polgármesternek „megy a pénz”.

Kipakolt a jóbarát

Később Kiss régi barátja, F. László ügyvéd is megtört. Utóbbi férfi szintén gyanúsítottja az ügynek és a sajtóban több helyen is megjelent, hogy vallhatott a polgármester ellen. Elkezdett beszélni egy másik, az ügyben nyakig benne lévő érintett, D. Róbert is.

Az ő, illetve F. László egy-egy vallomását ismerte meg a napokban a Magyar Nemzet:

a vallomásokban az érintettek beszéltek többek között Kiss Lászlóról, Czeglédy Gergőről, valamint érintőlegesen Kiss kabinetfőnökéről, Krébesz Dánielről is.

Korrupciós pénz, papírzacskóban

De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, mit lehet tudni eddig a bűnügyről. A közvélemény az óbudai korrupciós ügyről 2022 tavaszán értesülhetett, ugyanis a több kétes ügyet is megszellőztető álarcos alak, Anonymous különböző leleplező anyagokat tett közzé, melyekről annak idején a Magyar Nemzet is beszámolt. Nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amin

az óbudai ügy szereplői papírzacskóból kivett korrupciós pénzt számolnak egy autóban.

Az álarcos alak beszélt a baloldal fontos háttéremberéről, P. Gáborról (aki ugyancsak gyanúsítottja az óbudai korrupciós botránynak), valamint a már említett F. László ügyvédről is, akinek felesége egy darabig üzlettársa is volt a jogásznak.