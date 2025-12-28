autópálya matricamagyar postaautópályarepülőtér

Mindennapi fordulatok: olcsóbb utak, földön maradó járatok és pluszpénz a nyugdíjasoknak - a legolvasottabb gazdasági hírek júliusban

Az idei júliusi időszak gazdasági hírei jól mutatják, mennyire sokféle területen hoznak gyors és érezhető változásokat a döntések és a rendkívüli események: a közlekedéstől az utazáson át egészen a nyugdíjasok mindennapjait érintő kérdésekig.

2025. 12. 28. 6:38
Megőrzik értéküket a nyugdíjak - erről júliusban is tett bejelentést a kormány
Összességében a legolvasottabb júliusi gazdasági hírek egy közös pontban találkoznak: legyen szó közlekedésről, utazásról vagy megélhetésről, a változások közvetlenül érintik a mindennapokat – hol könnyítést, hol kényszerű leállást, hol pedig kézzelfogható anyagi segítséget hozva.

Megőrzik értéküket a nyugdíjak Fotó: MTI/Burzák Noémi

Autópálya-matrica: szeptembertől tiszta lap

Szeptembertől megszűnik az autópálya-matricákhoz kapcsolódó kényelmi díj, ami eddig sok autós számára bosszantó pluszköltséget jelentett - írtuk meg júliusban, és ez a hír lett a hónap legolvasottabbja. A viszonteladók korábban szabadon határozhatták meg ezt a díjat, amely akár több ezer forintra is rúghatott a matrica hivatalos árán felül. A kormány döntése értelmében azonban a jövőben a matricák kizárólag hivatalos áron lesznek értékesíthetők, függetlenül attól, hogy benzinkúton vagy online platformon vásárolják meg azokat.

A változás különösen az online piacot érinti, ahol eddig a szolgáltatók jelentős bevételre tettek szert a kényelmi díjakból. A szakértők szerint a döntés átrendezheti a piacot: azok az online szereplők maradhatnak versenyben, akik valódi többletszolgáltatásokat kínálnak, például éjjel-nappali ügyfélszolgálatot, többnyelvű ügyintézést, útvonaltervezőket vagy naprakész közlekedési információkat. Az autósok számára mindez egyszerre jelenthet olcsóbb, átláthatóbb és kényelmesebb vásárlást.

Amikor nem a díjak, hanem az időjárás állítja meg a közlekedést

Míg az autópályákon az adminisztratív terhek csökkennek, addig a légi közlekedésben egy egészen más okból következett be teljes leállás. A brutális vihar júliusban komoly károkat okozott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ezért Budapest ideiglenesen sem érkező, sem induló járatokat nem fogadott. Ez volt az az eset, amikor Magyar Péter, a Tisza Pátr elnöke értetlenkedő véleményt tett közzé a közösségi oldalán, mondván nincs is semmi vihar.

A beszámolók szerint a vihar megrongálta a tűzjelző rendszert, amelynek következtében vészablakok nyíltak ki a tetőn, és az eső elárasztotta a terminált. Bár jelentős anyagi kár nem keletkezett az épületben, a repülőtér működését ellehetetlenítette az, hogy a futópályákra nagy mennyiségű törmelék és szemét került. A kárelhárítás azonnal megkezdődött, de az eset jól példázza, milyen kiszolgáltatott a közlekedési infrastruktúra az extrém időjárási jelenségekkel szemben.

Anyagi segítség a mindennapokhoz: nyugdíj-kompenzáció érkezik

A közlekedési hírek után a figyelem a megélhetés kérdéseire terelődött júliusban. A kormány akkor jelentette be, hogy novemberben átlagosan 42 ezer forintos nyugdíj-kompenzációt kapnak az érintettek a vártnál magasabb infláció miatt. Emellett ősszel egy 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány is érkezik, amely nemcsak az öregségi nyugdíjasokat, hanem a különféle nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is megilleti.
A két intézkedés összesen mintegy 200 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek. Az utalványokat a Magyar Államkincstár bocsátja ki, kézbesítésükről a Magyar Posta gondoskodik, sikertelen kézbesítés esetén pedig a postán lesznek átvehetők.

 

