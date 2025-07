Bezárt Ferihegy az apokaliptikus időjárás miatt, Budapestről most se ki, se be

A portálnak egy, a Budapest Airportnál dolgozó forrása arról számolt be, hogy megrongálódott a tűzjelző berendezés, ezért a tetőn található vészablakok egy része automatikusan kinyílt, így a beáramló eső elárasztotta a terminált. Úgy tudni, emiatt ki is ürítették, és ezekben a pillanatokban is azon dolgoznak, hogy elhárítsák a kárt.

Jelentős anyagi kár nem történt a terminálban – írják, de megjegyzik, hogy ezzel ellentétben a futópályákon sokkal nagyobb a gond, mert azokra a vihar rengeteg szemetet és törmeléket sodort. Információik szerint a kárelhárítást már elkezdték, azonban a reptér nem indít és nem fogad járatokat.