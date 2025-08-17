Három nap alatt öt vendége is lesz a Harcosok órájának

Három nap alatt öt vendége lesz a Harcosok órájának – tette közzé Facebook-oldalán Néemth Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője bejelentette: hétfőn reggel fél nyolctól Horváth József titkosszolgálati szakértővel elemzi a Trump–Putyin- csúcsot. Beszélgetnek a 2026-os választás esetleges külföldi befolyásolásáról is. Nyolc órától pedig Hidvéghi Balázs államtitkár lesz a vendég, akivel a házigazda álhírvadászatot folytat majd.

Kedden szintén két vendége lesz a műsornak: Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára és Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Csütörtökön Szijjártó Péter külügyminiszter lesz a vendég, aki már korábban is járt a műsorban.

A Harcosok órája első vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. Azóta járt már Németh Balázsnál Kocsis Máté frakcióvezető, Bayer Zsolt, lapunk publicistája, Vitályos Eszter kormányszóvivő, Nagy János államtitkár, Takács Péter egészségügyi államtitkár,

A Harcosok óráját a műsor YouTube-csatornáján és a Facebookon is követhetik.