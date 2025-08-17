Kovács ZoltánHorváth Józsefnémeth balázsHidvéghi Balázs

Három nap alatt öt vendége is lesz a Harcosok órájának

Biztonságpolitikai szakértővel kezdenek hétfőn.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 20:46
Németh Balázs kérdezi Szijjártó Pétert a Harcosok Órájában.
Németh Balázs kérdezi Szijjártó Pétert a Harcosok Órájában. Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Három nap alatt öt vendége lesz a Harcosok órájának – tette közzé Facebook-oldalán Néemth Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője bejelentette: hétfőn reggel fél nyolctól Horváth József titkosszolgálati szakértővel elemzi a Trump–Putyin- csúcsot. Beszélgetnek a 2026-os választás esetleges külföldi befolyásolásáról is. Nyolc órától pedig Hidvéghi Balázs államtitkár lesz a vendég, akivel a házigazda álhírvadászatot folytat majd.

Kedden szintén két vendége lesz a műsornak: Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára és Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Csütörtökön Szijjártó Péter külügyminiszter lesz a vendég, aki már korábban is járt a műsorban.

A Harcosok órája első vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. Azóta járt már Németh Balázsnál Kocsis Máté frakcióvezető, Bayer Zsolt, lapunk publicistája, Vitályos Eszter kormányszóvivő, Nagy János államtitkár, Takács Péter egészségügyi államtitkár, 

A Harcosok óráját a műsor YouTube-csatornáján és a Facebookon is követhetik. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek21 Kutatóközpont

Kutatták a (köz)véleményünket

Bayer Zsolt avatarja

A 21 Kutatóközpontnál nem lehet csak úgy lepontozni ám a magyarpétert, az nem lenne elég objektív és független, még akkor sem, ha ez a véleményed.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu