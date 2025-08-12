Rendkívüli

Bayer Zsolt lerántja a leplet a tiszás hazugságokról

Bayer Zsolt lerántja a leplet a tiszás hazugságokról

Orbán Viktor a világ minden vezető hatalmával jóban van, mondta lapunk publicistája.

2025. 08. 12. 7:16
Tudjuk, Donald Trump milyen viszonyban van a magyar miniszterelnökkel, szerintem lesz ennek kézzelfogható eredménye – mondta el a Harcosok podcast műsorában Bayer Zsolt, lapunk publicistája. Kiemelte, Orbán Viktor a világ minden vezető hatalmával jóban van, bármelyik vezetővel komoly tárgyalásokat tud folytatni. 

Az adásban szóba került a Trump-Putyin találkozó is, amellyel kapcsolatban Bayer kiemelte, a háborúnak komoly, csaknem egy évtizedes előzménye volt. Ugyanakkor az egyetlen megoldás az, hogyha mihamarabb sikerül békét kötni. Bayer Zsolt hangsúlyozta, ezt a háborút be kell fejezni, ha ennek az az ára, hogy Kelet-Ukrajna orosz többségű területei Oroszországhoz kerülnek, akkor azt meg kell fizetni.

Magyar Péter és Bástya elvtárs

Szintén szóba kerültek a podcastben Magyar Péter baklövései. A Tisza párt elnöke az elmúlt napokban sorra követte el a hibákat. Elsőként azt állította, egy sörös dobozzal dobták meg, amiről kiderült, hogy egy zacskó szotyi volt, ezt követően pedig az Otthon start programot támadta. ez utóbbival kapcsolatban Bayer Zsolt és Németh Balázs először felemlegették, hogy a legkevésbé sem életszerű magyarázatot adott Magyar Péter arra, hogy miként lett lakása Gellért-hegyen

Bayer a „szotyis incidenssel” kapcsolatban kiemelte,

Bástya elvtársat már meg se akarják ölni.

– Innen ismerszik meg a pszichopata, hogy a szotyis zacskó eldobását egyenértékűnek tekinti a Tisza István elleni merénylettel. Csakhogy Tisza István valóban meglőtték annak idején – hangsúlyozta Bayer Zsolt.

A székesfehérvári kórházban történt incidenssel kapcsolatban, amikor Magyar Péter hamisan azt állította, egy vízvezeték-szerelő ment be egy vajúdó nőhöz a szülőszobába, Bayer kiemelte,

akinek éppen gyereke születik, hacsak nem súlyos elmebeteg, biztos, hogy nem fog Magyar Péternek üzenetet küldeni.

Így a történet kiindulópontja sem lehet igaz Bayer Zsolt szerint. 

A publicista felhívta a figyelmet, Magyar Péter keményen rápirított a balliberális lapokra, amiért azok megjelentették a székesfehérvári kórház válaszát cikkeikben. Az egyetlen kivétel a Magyar Hang volt, amely Bayer szerint tökéletesen Magyar Péter keze alá dolgozik.

Régi messiás az új mellett

Márki-Zay Péter újbóli feltűnésével kapcsolatban Bayer elmondta, a hódmezővásárhelyi polgármester csak a nyugatról jövő elmebajt sugalmazza. A baloldal korábbi messiása egy videójában ugyanis azt mondtam, hogy Magyar Péter fog minket megvédeni az oroszoktól, amikor majd jönnek, hogy elvigyék a gyerekeinket és megerőszakolják az asszonyainkat. 

És ez az ember hosszú évek óta vezethet egy megyei jogú várost – hangzott el a műsorban.

Ha pedig valaki öt éve azt mondja, hogy az oroszokat fogom védeni, akkor körberöhögöm

– emelte ki Bayer.

Digitális Polgári Körök

Az adásban elhangzott, Bayer Zsolt tagja a Zebra Digitális Polgári Körnek. A digitális honfoglalással kapcsolatban Bayer elmondta, évek óta van egy Bayer Zsolt hivatalos Facebook-oldal, amit egy kedves ismerőse csinál.

Nemrég megcsináltam a saját Facebook-oldalamat, és mielőtt bármit posztoltam volna, letiltottak, amiért megsértettem a közösségi médiaoldal irányelveit

– mondta Bayer Zsolt.

A publicista hozzátette, számára érthetetlen, hogy miért tiltották le az oldalát, mielőtt bármit is közzétett volna. 

Európa végórái, tiszás hazugságok, brüsszeli idióták – erről lesz szó a Harcosok órája keddi adásában. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője a közösségi oldalán bejelentette, hogy Bayer Zsolt lesz a vendége kedden reggel fél nyolctól.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, az elképesztő siker hatására bővül a Harcosok órája kínálata. A jövőben már nem csak hétfőtől csütörtökig jelentkeznek élőben reggel 7.30-tól, mivel mostantól a nap bármely időpontjában lehetnek extra adások, ha fontos dolog történik itthon, vagy valahol a világban. A műsor első vendége Orbán Viktor volt. Németh Balázs azóta beszélgetett már többek között Kocsis Máté frakcióvezetővel, Nagy János államtitkárral, Szijjártó Péter külügyminiszterrel, Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárral és Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával is.

Németh Balázs elárulta, hogy jókat nevetett azon a telexes álhíren, miszerint csúnyán besült az új fideszes kommunikációs csodafegyver. Ezzel szemben az igazság az, hogy milliós megtekintések voltak az első két hétben, és a Harcosok órájában készült interjúkról számos sajtóhír született.

Ne felejtsük el, hogy Magyar Péter is napi szinten támadja a Harcosok óráját, ő is lelkes nézőnk

– jegyezte meg Németh Balázs, aki óvatosságra inti a liberális megmondókat a Harcosok órájával kapcsolatban is.

Javaslom, hogy 247 nap múlva térjünk vissza erre a témára

– tette hozzá.

Borítókép: Bayer Zsolt publicista beszédet mond a Nemzeti Ellenállás Mozgalom és a Civil Összefogás Fórum (CÖF) demonstrációján Budapesten
(Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

