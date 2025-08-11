Tényleg vízvezeték-szerelők vezetnek le szülést? + videó

Az a helyzet, hogy a politikai vita felköltözött az online térbe, Magyarországon jellemzően a Facebookra. Más országokban ilyen típusú koncentráció nincs. Több felület van. Nálunk a közéleti megnyilvánulás terepe a Facebook, aki győzni akar, annak ott kell lennie, és reagálnia kell – mondta Orbán Balázs a Harcosok órája hétfői adásában.

Orbán Balázs Magyar Péterre utalva azt mondta: ha egy nárcisztikus személyiségzavaros az ellenzék vezetője, akkor az ő kommunikációs stílusa átterjed ellenzéki aktivista körökre is (Forrás: Harcosok órája)

Magyar Péter azt írta tegnap, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre, a Telex erről később azt írta, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik mindennapi protokolljukat látták el. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péterék a kórházat használják fel politikai csatározásokra. A kórházi dolgozók ehhez nincsenek hozzászokva.

Magyar Péterék elbukják a szakpolitikai vitákat, marad a hergelés

Orbán Balázs úgy látja, hogy ez a Tisza Párt beszorulásának kórképe. Nekik ugyanis az volt a céljuk, hogy az egészségügy kapcsán bemutassák a hibákat, és felvázolják, hogy ők jobban tudják ezeket kezelni. Ehhez képest ma ott tartunk, hogy a párt képviselői megfutamodnak a viták elől, mert nincs versenyképes mondásuk többek között az egészségügyi teendőkről.

Így lejönnek ezekről a szakpolitikai programokról, és csak egy dolog marad: a hergelés.

A politikai igazgatót Orbán Viktor és Török Gábor fagyizásáról is megkérdezték, ugyanis a közösségi médiában megosztott felvételek alatt nekiestek a politológusnak, megkérdőjelezve a hitelességét.

Egy kommentelő felvetette, hogy mi lett volna, ha azt csinálta volna, mint korábban Magyar Péter (első sorban tapsolt volna neki Tusványoson). Orbán Balázs felidézte: Magyar Péter korábban ugyanilyen szent meggyőződéssel, mint amivel most szidja a kormányt, dicséreteket zengett, mondván, soha nem volt ilyen jó magyar fiatalnak lenni, mint ma.

Németh Balázs műsorvezető felidézte, hogy bérgyilkost akart fogadni valaki a kormányfő meggyilkolására. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint

egy bizonyos határt senkinek sem szabad átlépni, a közéleti diskurzusban sem.

Legyen szó akár előadókról, akár politikusokról.