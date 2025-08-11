Orbán BalázsukrajnaMagyar PéterékTisza PártHarcosok Órájaválasztásháború

Tényleg vízvezeték-szerelők vezetnek le szülést? + videó

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivőjének Harcosok órája című podcastjében ma Orbán Balázs volt a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli: Magyarországon a politikai vita szinte teljesen a Facebookra költözött, ahol a Tisza Párt a szakpolitikai viták helyett inkább hergeléssel próbálja mozgósítani híveit.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 7:44
Orbán Balázs, harcosok órája
Az a helyzet, hogy a politikai vita felköltözött az online térbe, Magyarországon jellemzően a Facebookra. Más országokban ilyen típusú koncentráció nincs. Több felület van. Nálunk a közéleti megnyilvánulás terepe a Facebook, aki győzni akar, annak ott kell lennie, és reagálnia kell – mondta Orbán Balázs a Harcosok órája hétfői adásában.

Orbán Balázs Magyar Péterre utalva azt mondta: ha egy nárcisztikus személyiségzavaros az ellenzék vezetője, akkor az ő kommunikációs stílusa átterjed ellenzéki aktivista körökre is (Forrás: Harcosok órája)

Magyar Péter azt írta tegnap, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre, a Telex erről később azt írta, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik mindennapi protokolljukat látták el. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péterék a kórházat használják fel politikai csatározásokra. A kórházi dolgozók ehhez nincsenek hozzászokva.

 

Magyar Péterék elbukják a szakpolitikai vitákat, marad a hergelés

Orbán Balázs úgy látja, hogy ez a Tisza Párt beszorulásának kórképe. Nekik ugyanis az volt a céljuk, hogy az egészségügy kapcsán bemutassák a hibákat, és felvázolják, hogy ők jobban tudják ezeket kezelni. Ehhez képest ma ott tartunk, hogy a párt képviselői megfutamodnak a viták elől, mert nincs versenyképes mondásuk többek között az egészségügyi teendőkről.

Így lejönnek ezekről a szakpolitikai programokról, és csak egy dolog marad: a hergelés.

A politikai igazgatót Orbán Viktor és Török Gábor fagyizásáról is megkérdezték, ugyanis a közösségi médiában megosztott felvételek alatt nekiestek a politológusnak, megkérdőjelezve a hitelességét.

Egy kommentelő felvetette, hogy mi lett volna, ha azt csinálta volna, mint korábban Magyar Péter (első sorban tapsolt volna neki Tusványoson). Orbán Balázs felidézte: Magyar Péter korábban ugyanilyen szent meggyőződéssel, mint amivel most szidja a kormányt, dicséreteket zengett, mondván, soha nem volt ilyen jó magyar fiatalnak lenni, mint ma.

Németh Balázs műsorvezető felidézte, hogy bérgyilkost akart fogadni valaki a kormányfő meggyilkolására. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint

egy bizonyos határt senkinek sem szabad átlépni, a közéleti diskurzusban sem.

Legyen szó akár előadókról, akár politikusokról.

 

Majka-koncert, nárszisztikus személyiségzavaros Magyar Péter

A botrányos Majka-koncert kapcsán Orbán Balázs azt mondta: mindenkinek lehet véleménye, de egy határt érdemes lenne meghúzni. Mint mondta, ez az őrület, amit látunk a digitális térben, ez az elmúlt egy évben van, amióta Magyar Péter megjelent a politikai palettán.

Úgy vélekedett: ha egy nárcisztikus személyiségzavaros az ellenzék vezetője, akkor az ő kommunikációs stílusa átterjed ellenzéki aktivista körökre is. Hozzátette: tudtunk tizenöt évig relatíve normálisan élni, érdemes lenne ezen a pályán maradni.

A közéleti szereplők felelőssége, hogy ezt a bizonyos határt ne lépjék át.

Kéri László korábbi szavaira reagálva, miszerint a fideszesekkel úgy kell bánni, mint a pestisesekkel, Orbán Balázs megismételte korábbi szavait: nem maradt más nekik, csak a hergelés. A szakpolitikai vitákat rendre elveszítik, így azt a látszatot próbálják kelteni, hogy ők a többség. Ezért kell a Fidesznek is megmutatnia magát a közösségi térben.

 

Zebra-hírek

A politikus azt mondta: nagy civilizációs sorskérdésekben nemzeti egységet kell létrehozni, mert elsöpörnek a nálunk nagyobb hatalmak. Ilyen a munka alapú társadalom, migrációellenesség és a szuverenitás. Ezek pártpolitikai logikán túlmutató egységfrontok.

Orbán Balázs elmondta: nem fogadott el még egyetlen felkérést sem Digitális Polgári Körhöz (Forrás: Harcosok órája)

A kormány feladata, hogy azonosítsa ezeket a kérdésköröket. A jelenlegi legfontosabb ilyen kérdés a háború. Az emberek azt várják el, hogy kimaradjunk belőle, őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Választások esetén az emberek azokra szavaznak, akik ezen kérdésekben ki tudnak állni mellettük.

Akik ezekkel szemben foglalnak állást, azok annyi mandátumot is kapnak.

Németh Balázs felidézte a HVG állítását, miszerint az MCC Feszten nincsenek fideszes fiatalok. Orbán Balázs elmondta, a cikk akkor jelent meg, amikor a fesztivál elkezdődött, szerinte ezt a cikket előtte bekészítették. Pontosan úgy, ahogy a Telex tette a 2022-es választások előtt. Orbán Balázs elmondta: a Tisza Párt szakértői nem fogadták el a meghívást a rendezvényre. Egy képviselőjük elfogadta, később pedig lemondta. Nem álltak ki szakpolitikai vitára.

Orbán Balázs elárulta: nem fogadott el még egyetlen felkérést sem Digitális Polgári Körhöz, még gondolkodik. Ha lesznek rendezvények, akkor ő mindegyikre szeretne elmenni. Németh Balázs a politikai igazgató figyelmébe ajánlotta a Zebra Digitális Polgári Kört, amely nyitott mindenki előtt, aki elutasítja a „liberális álhíreket és a kettős mércét”.

 

Otthonteremtés a fiataloknak, Trump–Putyin-találkozó

A miniszterelnök politikai igazgatója az Otthonteremtési programról szólva azt mondta: ilyen lehetőség korábban egy generációnak sem adatott meg. Ám ez nincs az alkotmányba betonozva, és a korábbi baloldali körök a kevésbé komplex, de ez irányú intézkedéseket eltörölték.

Ezért is fontos a választás Orbán Balázs szerint, ugyanis ezt csak Orbán Viktortól és a jobboldaltól lehet elvárni. A közalkalmazottak támogatásáról szólva azt mondta, erőfeszítéseket kell tenni ebbe az irányba.

Az ő támogatásuk megerősíti, hogy érdemes közszolgálati irányba dolgozni.

A 2026-os választás tétjének látja, hogy megmarad-e a rezsicsökkentés. A Tisza Párt egyik EP-képviselője ugyanis elmondta, hogy az szerintük rossz. A háborúról szólva Orbán Balázs felidézte: pontosan az történik, amit a magyar miniszterelnök mondott, miszerint

amerikai-orosz tárgyalásokkal lehet csak lezárni a konfliktust.

Európa továbbra sem realizálja a helyzetet, Ukrajna ügynökeként megpróbálnak kijárni dolgokat az ukránoknak Trumpnál. Közben a háttérben megegyeznek a fejünk felett, Európa pedig kimarad. Közben a magyar ellenzék is ezt támogatja. Orbán Balázs szerint

Európának minimum támogatnia kellene az amerikaiakat, de rengeteg a fogott ember Európa vezetésében, így nem tudják megtenni.

Úgy vélekedett: az európai emberek életszínvonalát áldozzák fel egy háborús terv oltárán. Ebben a helyzetben Orbán Balázs szerint meg kell védeni a magyar emberek érdekeit. Magyar Péter magamutogató stílusára utalva hozzátette: egy ilyen világpolitikai helyzetben egy szelfi nem lesz elég.

Borítókép: Orbán Balázs és Németh Balázs a Harcosok órájában (Forrás: Harcosok órája)

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

