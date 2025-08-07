Kriminálpszichológus: a Majka-féle produkciók erőszakos cselekedeteket inspirálhatnak

Akiben megvan a hajlam, és Majkáéhoz hasonló színpadi produkciót lát, azt könnyen megerősítheti hozzáállásában egy ilyen megnyilvánulás. Azt gondolhatja: ha ilyen sokan vélekednek úgy, mint ő, akkor nem is jár túl messze a jó megoldástól. Egyre inkább elköteleződik saját deviáns gondolata mellett, majd előbb-utóbb valóban lépést is tehet az adott irányba – mondta a Magyar Nemzetnek Végh József kriminálpszichológus azzal kapcsolatban, hogy őrizetbe vettek egy Orbán Viktor megölését tervező férfit.

Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon (Fotó: Czinege Melinda)

Mint korábban beszámoltunk róla: az illető egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon regisztrált, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik a miniszterelnök megölésére. Korábban arról is beszámoltunk, hogy közfelháborodást keltett Majka július 19-i debreceni koncertje a Campus fesztiválon, amelyen előadta a kormánykritikus tartalmú Csurran, cseppen című számát is.

Majka reakciója egy súlyos világpolitikai környezetre

A dalban Majka egy korrupt miniszterelnököt formáz meg, a baloldalon a képzeletbeli figurát – Bindzsisztán kormányfőjét – a kezdetektől Orbán Viktorral azonosították.

A debreceni fellépésen a szám végén a koncert egyik közreműködője egy mikrofont tartott Majka fejéhez, eljátszva, hogy főbe lövi a még a számbéli miniszterelnök szerepében parádézó rappert.

Majka, a nagyobb hatás kedvéért, össze is esett a színpadon, ami el is sötétült. Mindezt

ráadásul egy olyan világpolitikai környezetben tette, amelyben több olyan eset is történt, ahol valóban meglőttek vezetőket.

Emlékezetes, hogy tavaly Donald Trumpnak meglőtték a jobb fülét egy kampányeseményen Butler közelében, Pennsylvania államban, és csak néhány milliméteren múlt az élete. De tavaly májusban lőtték meg Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét Nyitrabányán, aki

életveszélyes állapotban került kórházba, és többórás műtéten esett át.

A mostani ügy súlyosságát jól szemlélteti, hogy a rajongók is kiakadtak, de még a fesztivál szervezői is elhatárolódtak az esettől. Felháborodásának adott hangot Dopeman, Nagy Feró és Debrecen polgármestere is, sőt még Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor is üzent.