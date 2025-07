Debrecen polgármestere is megszólalt, minden felelősség Majkát terheli

A színpadon történő produkciókért és annak következményéért kizárólag a produkciót létrehozó előadó és stábja a felelős, ő pedig elhatárolódik és egyben elítél minden olyan tevékenységet, amely az erőszakot öncélúan, politikai indíttatásból mutatja be, vagy arra bármilyen formában utal – nyilatkozta Papp László a Mandiernek, miután Majka a Campus fesztiválon a miniszterelnök kivégzésére buzdítva adta elő a Csurran, cseppen című dalát.

Debrecen polgármestere leszögezte: a Campus fesztivál szervezői – Debrecen városa és a Debreceni Egyetem támogatásával – 17 éve dolgoznak azon, hogy a fesztivál évről évre színvonalasabb szórakozási lehetőséget nyújtson a látogatóknak, és a helyi összefogásnak köszönhetően a legrangosabb fesztiválok egyike lett hazánkban.

Papp László egyben sajnálatosnak tartja, hogy egy kulturális fesztivál a szervezők szándékával ellentétben, akár az előadók politikai nézetéből fakadóan, politikai viták kereszttüzébe kerül.

Hozzátette, a Campus fesztivált nem ezzel a céllal hívták életre, hanem azzal, hogy a magyar és a nemzetközi könnyűzenei élet minőségi fesztiváljaként elsősorban szórakoztasson.

Sulyok Tamás is megelégelte Majka viselkedését

A miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták, Dopeman és Nagy Feró mellett a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az elóadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök is, aki erős üzenetet hagyott az ózdi rappernek:

És miközben sokan csendben építik a közösséget, vannak, akik színpadon állva indulatot keltenek – nem felemelnek, hanem bizalmat bontanak, értéket torzítanak, fiatalokat mérgeznek

– vélekedett, majd azzal zárta gondolatait: minden kornak megvannak a hangoskodói, de hiszem, hogy nem a zaj, hanem a tartalom, nem az indulat, hanem a méltóság tart meg egy közösséget, egy nemzetet.