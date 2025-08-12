Hatalmas a baj Magyarország szomszédjában + videó

A horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében. A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között.

Montenegróban Csanj és Bijelo Polje közelében a legveszélyesebb a helyzet, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget.

A főváros, Podgorica külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért.