Boris Johnson beszélhette le a békekötésről Zelenszkijt

Az első béketárgyalások 2022 tavaszán zajlottak Oroszország és Ukrajna között a konfliktus lezárásáról. Mint ismert, ezeket a tárgyalásokat Isztambulban tartották, a felek pedig a legtöbb pontban egyetértettek, azonban – ugyan valójában még nem volt aláírásra kész megállapodás Oroszország és Ukrajna között – a békemegállapodást a kritikusok szerint a Nyugat, a Biden-vezette Egyesült Államok és legfőképp Boris Johnson, akkori brit miniszterelnök szabotálta el.

Boris Johnson volt brit miniszterelnök tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Vlagyimir Putyin orosz elnök hasonlóképpen érvelt a híres interjújában, amit Tucker Carlson amerikai sztárújságíró készített vele.

Boris Johnson cáfolta, hogy bármi köze lenne a tárgyalások meghiúsulásához, szerinte ugyanis „az ukránok soha nem mentek volna bele Putyin feltételeibe”

Kijev egyre inkább belesodródott a háborúba

Lapunk írt arról is, hogy a 2024. júliusi, 75. születésnapi NATO-csúcstalálkozón a katonai szervezet felelőtlen ígéretet tett Ukrajnának, és ezzel hamis reményt keltettek újra az ukránokban. A NATO támogatása, katonai elkötelezettsége azt a reményt kelti, mintha Ukrajna meg tudná nyerni a háborút, ez pedig rossz számításokra készteti az ukrán vezetést, míg a NATO-tagállamokat veszélybe sodorja biztonsági garanciák nélkül – írta véleménycikkében a Defense Priorities.

A szerzők szerint a katonai valóság az, hogy az ukrán hadsereg nem tudja visszafoglalni elvesztett területeit, és nyugati modern fegyverzettel sem tud változtatni a kialakult fronthelyzeten, így Moszkvával fegyverszüneti tárgyalásokat kellene kezdeményeznie.

Eközben Washington és az európai államok azzal kecsegtették Kijevet, hogy egyszer a NATO-hoz csatlakozhat, és ez a folyamat már visszafordíthatatlan.