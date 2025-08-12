Ukrajna: a pálya széléről kiabál a mindenből kihagyottak koalíciója

A 26 EU-tagállam vezetői (Magyarország kivételével) közös nyilatkozatban hangsúlyozták: Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának szélesebb következményei vannak az európai és nemzetközi biztonságra nézve. Osztjuk azt a meggyőződést, hogy a diplomáciai megoldásnak védenie kell Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit, írja a Politico.

Ukrajna békéjéről tárgyal Putyin és Trump (Fotó: AFP)

Kaja Kallas, az EU főképviselője kijelentette:

A lépések sorrendje fontos. Először feltétel nélküli tűzszünetre van szükség erős ellenőrzési rendszerrel és megingathatatlan biztonsági garanciákkal.

Ukrajna kapcsán nem Európa szava a döntő

Egyetlen európai vezetőt sem hívtak meg a pénteki alaszkai tárgyalásokra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem lesz ott. Trump ugyanakkor szerdán telefonon egyeztet a háborúpárti európai vezetőkkel is.