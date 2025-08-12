Rendkívüli

Bayer Zsolt lerántja a leplet a tiszás hazugságokról

Vlagyimir PutyinZelenszkijorosz-ukrán háborúTrumpOrbán Viktor

Ukrajna: a pálya széléről kiabál a mindenből kihagyottak koalíciója

A háborúpárti európai vezetők határozott üzenetet küldenek Donald Trump amerikai elnöknek: a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások során védje meg Ukrajna érdekeit, és ne veszélyeztesse Európa biztonságát. Bár az Alaszkában zajló béketárgyalásokon közvetlenül nem vesznek részt, az európai vezetők igyekeznek befolyásolni az eseményeket Ukrajna kapcsán. A pálya széléről kiabálnak, s úgy tűnik, ismét megdöbbentek, hogy nem kaptak helyet az asztalnál. Magyarország nem írta alá a közös nyilatkozatot.

Kozma Zoltán
2025. 08. 12. 7:44
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen dán miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke sajtótájékoztatót tartanak (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen dán miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke sajtótájékoztatót tartanak (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 26 EU-tagállam vezetői (Magyarország kivételével) közös nyilatkozatban hangsúlyozták: Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának szélesebb következményei vannak az európai és nemzetközi biztonságra nézve. Osztjuk azt a meggyőződést, hogy a diplomáciai megoldásnak védenie kell Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit, írja a Politico.

Ukrajna békéjéről tárgyal Putyin és Trump (Fotó: AFP)
Ukrajna békéjéről tárgyal Putyin és Trump (Fotó: AFP)

Kaja Kallas, az EU főképviselője kijelentette: 

A lépések sorrendje fontos. Először feltétel nélküli tűzszünetre van szükség erős ellenőrzési rendszerrel és megingathatatlan biztonsági garanciákkal.

Ukrajna kapcsán nem Európa szava a döntő

Egyetlen európai vezetőt sem hívtak meg a pénteki alaszkai tárgyalásokra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem lesz ott. Trump ugyanakkor szerdán telefonon egyeztet a háborúpárti európai vezetőkkel is.

Mint arról korábban beszámoltunk, az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán. Donald Trump nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt.

Egy újságírói kérdésre válaszolva, amely arra volt kíváncsi, hogy Oroszország legyőzhető-e a háborúban, úgy válaszolt:

Ugyanezt kérdeztem egy nagyon okos embertől, Orbán Viktortól, Magyarország miniszterelnökétől, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha azt mondaná: »Micsoda hülye kérdés!«. Azt mondta, »Oroszország egy erős ország, amely háborúkban nyerte meg a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó«

– fejtette ki az amerikai elnök. 

Oroszország elfoglalta Ukrajna egy jelentős részét

 – mondta Trump.

Hozzátette:

Nagyon értékes területeket foglaltak el. Megpróbálunk ezekből a területekből valamit visszaszerezni Ukrajna számára.

Miközben az európai gazdaság szenved, jelenleg Európa biztosítja a legtöbb katonai és pénzügyi támogatást Ukrajna számára. Ráadásul mintegy 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont tartanak európai intézmények, ami fontos tényező lehet a béketárgyalások során.

Ukrajna továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Oroszország engedje szabadon a hadifoglyokat és az elhurcolt ukrán gyerekeket, s ezeket a követeléseket Európa is támogatja.

A szerdai, Trumppal folytatott telefonbeszélgetés közösségi médiában történő bejelentésekor Friedrich Merz német kancellár azt mondta, hogy a megbeszélések témái között szerepelni fognak „az Oroszországra gyakorolt nyomásgyakorlás lehetőségei, a lehetséges béketárgyalások, a területi követelések és garanciák”.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen dán miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke sajtótájékoztatót tartanak (Fotó: AFP)

add-square Trump és Putyin találkozója

Orbán Viktor a Trump–Putyin-csúcstalálkozó apropóján posztolt + videó

Trump és Putyin találkozója 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu