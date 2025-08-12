Rendkívüli

Bayer Zsolt lerántja a leplet a tiszás hazugságokról

Zelenszkijháborúluxusorosz-ukrán háború

Ukrajna: luxus a halál árnyékában

Tombol a luxus Zelenszkij országában, miközben a szegényeket a frontra küldik. Ukrajna egy kevésbé ismert arcára derült fény.

Forrás: V4NA2025. 08. 12. 6:25
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Egyre több ukrán hal meg a háborúban, s miközben Zelenszkij már a legfiatalabbakat is a frontra küldené, van egy réteg, amely minden alól mentesül és ugyanúgy éli a mindennapjait, mintha nem lenne háború, írja a V4NA. Ez a mai Ukrajna.

Ukrajna szereti a luxust (Forrás: V4NA)

Az ukrán gazdagok nemcsak a sorozás és a kényszersorozás alól mentesülnek a korrupció révén, de ugyanúgy folytatják luxuséletüket, mint korábban. Az interneten több videó is látható arról, hogy hogyan menekülnek meg a gazdagok attól, hogy a frontra küldjék, rosszabb esetben a frontra kényszerítsék őket. A kényszersorozások brutalitásáról számtalan videó jelent meg az interneten, de olyan felvételek is láthatóak, amelyből egyértelmű: a gazdagokat, megfelelő fizetségért, békén hagyják a toborzótisztek.

Ukrajna: drága autók, luxus és partyk

Ukrajna nagyvárosaiban a gazdagok luxusautókkal járnak.

A hétvégi bulik, a nyaralások és a partyk is ugyanúgy zajlanak, mintha nem lenne háború.

Odesszában a háború alatt is folyamatosan telt házzal működtek egyes szórakozóhelyek, és a tengerparti bulik is gyakoriak mind a mai napig.

A luxuspartyk résztvevőit egyáltalán nem feszélyezi, hogy rengetegen halnak meg a háborúban.

Korrupció és fényűző élet

Nemrégiben derült fény arra, hogy az ukrán vámhatóság egyik vezetője – Anatolii Komar – hivatalos jövedelméhez képest fényűző életet él, új, szinte palotának számító háza van, drága autóval jár, gyermekei pedig olyan iskolába járnak, ahol a tandíj magas összegét csak kevesen tudják kifizetni. Egy másik eset is borzolta a kedélyeket nemrégiben: miközben Ukrajna a háború terheit nyögi, és a világ minden tájáról érkeznek adományok az ország megsegítésére, az egyik legismertebb ukrán jótékonysági szervezet alapítójának családja fényűző életmódot folytat. A Szerhij Pritula Alapítvány vezetője, akit a nyugati sajtó gyakran civil hősként mutatott be, közösségi oldalainak tanúsága szerint egzotikus nyaralásokon vett részt és luxuscikkekkel veszi körül magát a mindennapokban. Pritula televíziós személyiségként is ismer Ukrajnában s miközben ő maga luxusban él, és senki nem akarja a frontra elhurcolni, a kényszersorozás létezését is megkérdőjelezte egy interjúban.

A Le Monde korábban arról is beszámolt, hogy sok ukrán oligarcha a háború elől a francia Riviérára menekült. Ott pedig fényűző villákban élnek, korántsem úgy, mint a legtöbb ukrán menekült, akik gyakran egy bőrönddel indultak útnak a kilátástalanságba.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

