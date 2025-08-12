Egyre több ukrán hal meg a háborúban, s miközben Zelenszkij már a legfiatalabbakat is a frontra küldené, van egy réteg, amely minden alól mentesül és ugyanúgy éli a mindennapjait, mintha nem lenne háború, írja a V4NA. Ez a mai Ukrajna.

Ukrajna szereti a luxust (Forrás: V4NA)

Az ukrán gazdagok nemcsak a sorozás és a kényszersorozás alól mentesülnek a korrupció révén, de ugyanúgy folytatják luxuséletüket, mint korábban. Az interneten több videó is látható arról, hogy hogyan menekülnek meg a gazdagok attól, hogy a frontra küldjék, rosszabb esetben a frontra kényszerítsék őket. A kényszersorozások brutalitásáról számtalan videó jelent meg az interneten, de olyan felvételek is láthatóak, amelyből egyértelmű: a gazdagokat, megfelelő fizetségért, békén hagyják a toborzótisztek.

Вчора ввечері в Ужгороді #ТЦК провели фільтраційні заходи в місті.



Забирали усіх чоловіків в заручники, щоб звільнити, отримуючи викуп.



Саме для цього впроваджена примусова мобілізація.



Саме для цього впроваджена примусова мобілізація.

А жорстоке насильство застосовується для підвищення вартості викупу з полону грабіжників.…

Ukrajna: drága autók, luxus és partyk

Ukrajna nagyvárosaiban a gazdagok luxusautókkal járnak.