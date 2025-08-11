Rendkívüli

Orbán Viktor véleményét kérte ki Donald Trump

Donald Trumporosz-ukrán háborúOrbán Viktor

Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán. Donald Trump nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, és arról is beszélt, hogy mire számít a közelgő tárgyalásától Vlagyimir Putyinnal.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 20:57
Fotó: FATIH AKTAS Forrás: ANADOLU
Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján beszélt az orosz–ukrán háború rendezéséről és a közelgő találkozójáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. 

Fotó: AFP

Az amerikai elnök a tájékoztatón elmondta, 

kikérte Orbán Viktor véleményét is a konfliktus rendezése kapcsán. 

Újságírói kérdésre válaszolva, amely azt firtatta, hogy Oroszország legyőzhető-e a háborúban, úgy válaszolt:

Ugyanezt kérdeztem egy nagyon okos embertől, Orbán Viktortól, Magyarország miniszterelnökétől, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha azt mondaná: »Micsoda hülye kérdés!«. Azt mondta, »Oroszország egy erős ország, amely háborúkban nyerte meg a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó«

– fejtette ki az amerikai elnök. 

Donald Trump konstruktív találkozóra számít

Donald Trump szerint puhatolózó jellegű lesz, és konstruktív lehet a péntekre tervezett alaszkai találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél utazik oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Hozzátette, hogy a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút.

Szeretnék látni egy tűzszünetet, és a lehető legjobb egyezséget, ami elérhető mindkét fél számára

– fogalmazott Trump.

Az elnök elmondta, hogy az orosz államfővel konstruktív megbeszélésre számít, és hozzátette, hogy azt követően azonnal tájékoztatni fogja Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyezség lehetséges. Trump az orosz elnökkel tervezett találkozó lehetséges kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy feláll az asztaltól, és azt mondja, végeztem.

Meg fogjuk látni, hogy mi Putyin elnök elképzelése, és amennyiben ez egy tisztességes megállapodás, akkor azt közvetítjük az Európai Unió vezetői felé, a NATO vezetői felé és természetesen Zelenszkij elnök felé, akit tiszteletből elsőként hívok majd fel, azt hiszem

– mondta el az amerikai elnök, és hozzátette, akár arra a következtetésre is juthat, hogy „sok szerencsét, folytassátok a harcot”, de arra is, hogy lehetséges a megállapodás.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a következő találkozónak már Zelenszkij és Putyin között kellene megtörténnie, és hangsúlyozta, ennek létrejöttén dolgozik, és szükség szerint azon harmadik félként ő is részt vesz.

Trump kijelentette, hogy soha nem volt barátja Oroszországnak, de mindig jól kijött Putyin elnökkel, és azt is kifejtette, hogy Zelenszkij ukrán elnökkel is jól kijön, ugyanakkor súlyosan nem ért egyet azzal, amit az ukrán államfő tett, mert ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.

Kicsit zavar az a tény, hogy Zelenszkij azt mondja, alkotmányos jóváhagyásra van szüksége, hiszen ahhoz nem volt szükség jóváhagyásra, hogy háborúba vonuljon

– fejtette ki az elnök azzal kapcsolatban, hogy egy lehetséges békemegállapodás területcserével is járhat. Trump elmondta, célja, hogy Ukrajna visszakapjon bizonyos, jelenleg orosz megszállás alatt álló elsőrendű tengerparti területeket.

Borítókép: Donald Trump sajtótájékoztatója (Fotó: AFP)

