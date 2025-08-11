Az már senki számára nem lehet titok, hogy mérföldkő lesz az alaszkai tárgyalás, azonban a két főszereplőn túl érdemes megnézni a világpolitika hozzáállását is a kérdéshez. Az európai politikusokat kihagyták a folyamatból, Kína pedig feszülten figyeli legközelebbi szövetségesének és legnagyobb riválisának a találkozóját. Mindeközben Európa pánikol és továbbra is Ukrajna érdekeivel foglalkozik.

Európa feleszmélt és követelőzik

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Szakértők szerint a Trump–Putyin-csúcstalákozó témái között nemcsak az orosz–ukrán háború, de a szankciók és a NATO kérdése is felmerülhet.

Európa határozott elképzelés mentén folytatta eddigi ukránpárti politikáját. Az Ursula von der Leyen vezette brüsszeli elit mindent megtett azért, hogy a háború ne lokális konfliktus maradjon, hanem egy egész kontinensre kiterjedő konfliktussá nője ki magát.

Ennek köszönhetően a békéhez vezető első lépések megbeszélésénél ők azok, akik a sarokból figyelhetik csak az eseményeket.

Emlékezetes, korábban Donald Trump és J. D. Vance alelnök is bírálta Európát. Az Egyesült Államok és Európa ugyanazon „civilizációs csapat” tagja, kultúrájuk szorosan összefonódik, de ez nem jelenti azt, hogy nem bírálhatják egymást – jelentette ki J. D. Vance májusban Washingtonban egy európai szervezésű pódiumbeszélgetésen. Az amerikai alelnök a müncheni biztonsági konferencia szervezetének eseményén kifejtette, hogy a 21. században Európának egy „kicsivel” nagyobb mértékben kell részt vennie a terhek megosztásában a védelmet tekintve.

Orbán Viktor a béke pártján

Ursula von der Leyen és a brüsszeli vezetés, úgy tűnik, nem értett meg egy kulcsfontosságú momentumot a konfliktus rendezése szempontjából: bármilyen érdemi lezárásához a konfliktusnak szükség van az oroszokkal való párbeszédre is.

Ennek a fajta politikának volt az eklatáns példája az Orbán Viktor miniszterelnök ellen folytatott hadjárat.

Emlékezetes, míg Orbán Viktor régóta a tűzszünet mellett érvel, addig Ursula von der Leyen és António Costa a háborús intézkedések folytatását támogatták, az európai politika a tűzszünet kapcsán elutasító, sőt támadó pozíciót vett fel.