Az európai vezetők most épp tűzszünetet követelnek

Az alaszkai találkozó felforgatta a világot. Olyannyira, hogy az európai vezetők vészhelyzeti tanácskozást hirdettek és tűzszünetet követelnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 17:09
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
A Politico információi szerint Friedrich Merz német kancellár vészhelyzeti tanácskozásra hívta az európai vezetőket, Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A beszámolók szerint az európai vezetők most épp tűzszünetet szeretnének minden előtt, és erre próbálják meg rávenni az amerikai elnököt is. 

Az európai vezetők – köztük a német kancellár is – eddig Orbán Viktort támadták a tűzszünet javaslata miatt
Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

A virtuális csúcstalálkozó az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlás lehetőségeire, az Oroszország által elfoglalt ukrán területekkel kapcsolatos kérdésekre, Kijev biztonsági garanciáira és a lehetséges béketárgyalások lebonyolítására fog összpontosítani egy német tisztviselő beszámolója alapján. 

Ezek mellett azonban az Európai Unió vezetői arra is szeretnék rávenni Trumpot, hogy ne engedjen semmilyen területcserét addig, amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök bele nem egyezik egy tűzszünetbe. 

 

Aggódnak a kimaradó európai vezetők 

A virtuális találkozók szerdán délután kettő órakor egy egyórás megbeszéléssel kezdődnek, amelyen Finnország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország és Lengyelország vezetői, valamint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökei, továbbá Zelenszkij és Mark Rutte, a NATO főtitkára vesz részt.

A programban ezután délután három órától egyórás megbeszélés szerepel az európai vezetők és Zelenszkij között, Trumppal és alelnökével, J. D. Vance-szel.

Jól érzékelhetően tehát aggódnak az európai vezetők, hogy milyen megállapodás születik, amíg ők a saját hibájukból a partvonalon ragadtak. 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

