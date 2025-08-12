Deák Dániel: Orbán Viktor előre szólt

1. Orbán Viktor előre szólt: Orbán Viktor már évek óta mondja, hogy csakis egy amerikai–orosz tárgyalás tudja lezárni a háborút, ugyanis itt valójában egy proxyháborúról van szó a két nagyhatalom között. Pénteken ennek lesz egy történelmi pillanata, amikor az amerikai és az orosz elnök személyesen találkozik Alaszkában.

2. Európa pánikban: A legtöbb uniós vezető szabályosan pánikba esett a történelmi találkozó hírére, kétségbeesetten hívogatják az amerikai elnököt, találkozókat szerveznek, illetve nyilatkozatokat adnak ki, miután – ahogy erre ugyancsak felhívta korábban Orbán Viktor a figyelmet – Európának nem osztottak lapot a béketárgyaláson, legfeljebb a kispadról kiabálhatnak be. Ennek oka, hogy az EU vezetői nem a békekötésben, hanem a háború folytatásában érdekeltek, hiszen mint mondják: addig kell harcolni, amíg Ukrajna nem győz.

3. Donald Trump Orbán Viktorral is egyeztetett: Jól mutatja a magyar miniszterelnök kiemelkedő szerepét, hogy az amerikai elnök maga mondta el egy sajtótájékoztatón, hogy Orbán Viktorral is beszélt az orosz–ukrán kérdésről, kikérte a véleményét a háború ügyében. Magyarország tehát ismét megmutatta: a tényleges geopolitikai súlyánál jóval nagyobb befolyással rendelkezik.

4. Mindeközben Zelenszkij egyre rosszabb helyzetben: Számos ukrán forrásból érkező jelentések szerint Oroszország épp hatalmas áttörést hajt végre a fronton Dobropillja felé a Donyeck régióban; az előrenyomuló orosz csapatok elvágják a Dobropillja–Kramatorszk utat. Ez a legrosszabbkor jött Zelenszkijnek, hiszen így Putyinnak jobb lapok lesznek a kezében a pénteki tárgyaláson.

5. Brüsszelnek csak a gáncsoskodás maradt: Jelen helyzetben az EU vezetőinek csak az maradt, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy a pénteki Trump–Putyin-találkozó sikeres legyen. Ennek egyik eleme volt az Európai Tanács mai nyilatkozata, ami ultimátumot adott volna Trumpnak a találkozó előtt. Ezt azonban a békében érdekelt Orbán Viktor nem írta alá, így közös uniós nyilatkozat helyett csak a többi 26 uniós tagállam nyilatkozata lett.