„Európa vezetői pánikolnak, Trump Orbán Viktorra hallgat, Zelenszkij pedig egyre rosszabb helyzetben” – osztotta meg az Instagramon Deák Dániel.
Deák Dániel: Orbán Viktor előre szólt
Deák Dániel elemző közösségi oldalán öt pontban foglalta össze a jelenlegi helyzet lényegét az orosz–ukrán háború és a közelgő amerikai–orosz találkozó kapcsán. Orbán Viktor megvétózta a brüsszeli ukránpárti nyilatkozatot.
1. Orbán Viktor előre szólt: Orbán Viktor már évek óta mondja, hogy csakis egy amerikai–orosz tárgyalás tudja lezárni a háborút, ugyanis itt valójában egy proxyháborúról van szó a két nagyhatalom között. Pénteken ennek lesz egy történelmi pillanata, amikor az amerikai és az orosz elnök személyesen találkozik Alaszkában.
2. Európa pánikban: A legtöbb uniós vezető szabályosan pánikba esett a történelmi találkozó hírére, kétségbeesetten hívogatják az amerikai elnököt, találkozókat szerveznek, illetve nyilatkozatokat adnak ki, miután – ahogy erre ugyancsak felhívta korábban Orbán Viktor a figyelmet – Európának nem osztottak lapot a béketárgyaláson, legfeljebb a kispadról kiabálhatnak be. Ennek oka, hogy az EU vezetői nem a békekötésben, hanem a háború folytatásában érdekeltek, hiszen mint mondják: addig kell harcolni, amíg Ukrajna nem győz.
3. Donald Trump Orbán Viktorral is egyeztetett: Jól mutatja a magyar miniszterelnök kiemelkedő szerepét, hogy az amerikai elnök maga mondta el egy sajtótájékoztatón, hogy Orbán Viktorral is beszélt az orosz–ukrán kérdésről, kikérte a véleményét a háború ügyében. Magyarország tehát ismét megmutatta: a tényleges geopolitikai súlyánál jóval nagyobb befolyással rendelkezik.
4. Mindeközben Zelenszkij egyre rosszabb helyzetben: Számos ukrán forrásból érkező jelentések szerint Oroszország épp hatalmas áttörést hajt végre a fronton Dobropillja felé a Donyeck régióban; az előrenyomuló orosz csapatok elvágják a Dobropillja–Kramatorszk utat. Ez a legrosszabbkor jött Zelenszkijnek, hiszen így Putyinnak jobb lapok lesznek a kezében a pénteki tárgyaláson.
5. Brüsszelnek csak a gáncsoskodás maradt: Jelen helyzetben az EU vezetőinek csak az maradt, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy a pénteki Trump–Putyin-találkozó sikeres legyen. Ennek egyik eleme volt az Európai Tanács mai nyilatkozata, ami ultimátumot adott volna Trumpnak a találkozó előtt. Ezt azonban a békében érdekelt Orbán Viktor nem írta alá, így közös uniós nyilatkozat helyett csak a többi 26 uniós tagállam nyilatkozata lett.
A magyar miniszterelnök megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna támadást intézett Oroszország egyetlen héliumgyára ellen + videó
Zelenszkij mindent megtesz a béke megakadályozása érdekében.
Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa
Megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot a miniszterelnök.
Az Egyesült Államok és Magyarország ismét tisztelettel bánnak egymással
Jelentős változásk történtek az elmúlt évtizedben.
Hatalmas a baj Magyarország szomszédjában + videó
Tűz pusztít több nyugat-balkáni országban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna támadást intézett Oroszország egyetlen héliumgyára ellen + videó
Zelenszkij mindent megtesz a béke megakadályozása érdekében.
Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa
Megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot a miniszterelnök.
Az Egyesült Államok és Magyarország ismét tisztelettel bánnak egymással
Jelentős változásk történtek az elmúlt évtizedben.
Hatalmas a baj Magyarország szomszédjában + videó
Tűz pusztít több nyugat-balkáni országban.