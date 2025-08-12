Rendkívüli

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

kényszersorozásUkrajnaerőszak

Így mentette férjét: kétségbeesett nő mászott a katonai furgon tetejére

Újabb megrázó felvétel látott napvilágot az ukrán kényszersorozásokról: a videón egy kétségbeesett nő látható, amint felmászik arra a katonai furgonra, amelyben a sorozók a férjét viszik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 11:08
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Az eset az ukrajnai Voliny megyében történt, ahol a nő minden erejével igyekezett megakadályozni, hogy elvigyék a férjét.

Kétségbeesett nő mászott fel arra a katonai furgonra, amelyben a sorozók a férjét vitték (Forrás: X)
Kétségbeesett nő mászott fel arra a katonai furgonra, amelyben a sorozók a férjét vitték (Forrás: X)

Drámai jelenet látható a kényszersorozásról készült felvételen:

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
