Az eset az ukrajnai Voliny megyében történt, ahol a nő minden erejével igyekezett megakadályozni, hogy elvigyék a férjét.
Így mentette férjét: kétségbeesett nő mászott a katonai furgon tetejére
Újabb megrázó felvétel látott napvilágot az ukrán kényszersorozásokról: a videón egy kétségbeesett nő látható, amint felmászik arra a katonai furgonra, amelyben a sorozók a férjét viszik.
Drámai jelenet látható a kényszersorozásról készült felvételen:
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
