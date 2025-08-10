UkrajnakényszersorozásZelenszkij

A háza elől vittek el egy férfit az emberrablók Ukrajnában + videó

Újabb felvétel került elő, amelyen egy férfit a háza elől visznek el. A videón nem csak a kényszersorozók de egy rendőr is látható.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 21:46
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Egy férfit a háza elől vittek el a TCK munkatársai. A kényszersorozók mellett azonban a felvételeken látható egy rendőr is. 

ukrán
Az ukrán emberrablók senkit nem kímélnek
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A férfi a felvételen csomaggal a kezében próbál éppen kiszabadulni két kényszersorozó karmai közül. Ez azonban nem sikerül neki. 

A képkockákon azonban feltűnik egy rendőr is, aki elkezdte a lefogott áldozatot megbilincselni.

Az ilyen és ehhez hasonló erőszakos kényszersorozásokról készült videók nem ismeretlenek, azonban eddig az ukrán hatóságok álláspontja szerint minden jogi keretet betartottak a TCK munkatársai. 

A társadalom azonban nem így látja és érezhetően egyre nagyobb a feszültség az erőszakos emberrablások miatt. Erre lehet válasz a most már több videóban is feltűnő rendőri jelenlét. 

Több ukrán jogvédő szervezet is hangsúlyozta ugyanis korábban, hogy a kényszersorozóknak nincsen jogában lecsukni senkit, fizikai erőszakot alkalmazni pedig még annyira sincsen. Úgy fest a mostani feszült helyzetben az ukrán vezetés úgy döntött, legalább a törvényesség látszatára adnak. 

Borítókép: A TCK munkatársai (Fotó: AFP)

