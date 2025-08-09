Kényszersorozók kezére játszott a rendőrség egy ukrán férfit + videó

Egy újabb videó látott napvilágot Ukrajnában a TCK (ukrán toborzóirodák) munkatársainak módszereiről. A kényszersorozók ezúttal a rendőrség segítségével csaptak le egy piacon – írja az Origo.

A kényszersorozók mindenhol ott vannak Fotó: NARCISO CONTRERAS/ANADOLU

A videón rendőrök is láthatóak, azonban a hírek szerint ők csak egy közúti ellenőrzést akartak elvégezni. Később aztán riasztották a kényszersorozókat, akik a helyszínre is siettek.

A videón már csak az ez utáni percek láthatóak és az, ahogy a megbilincselt férfit többen is a földre szorítják.

Habár az ukrán hatóságok mindent tagadnak, az ilyen és ehhez hasonló videók megmutatják a valóságot. Eddig azonban nem szorultak rendőri segítségre a TCK munkatársai, így ez egy új adalék. Ha azonban a rendőrség együttműködik a kényszersorozókkal, akkor a jövőben még több brutális emberrablás történhet majd.

Borítókép: A harkovi regionális toborzóiroda (TCC) egyik tagja – illusztráció (Fotó: AFP)