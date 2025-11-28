Az ukrán kényszersorozás újabb kegyetlen példájára derült fény Kárpátalján

Kárpátalján egy férfit brutálisan bántalmazott a helyi katonai toborzóközpont (TCK) irányítója egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat során Ivano-Frankivszk térségében. Az Ukrán Állami Nyomozó Iroda arról számolt be, hogy eljárást indítottak a sorozóközpont vezetője ellen, miután kiderült, hogy azért ütlegelte a behívott férfit, mert az nem volt hajlandó alávetni magát egy vizsgálatnak – írja a Pravda.com.ua.

A kényszersorozás újabb kegyetlen példájára derült fény Kárpátalján. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A közlemény szerint amikor az egyik hadköteles férfi megtagadta a fluorográfiát, az alezredes szándékosan legalább öt ütést mért rá, célzottan az ágyéktájékra.