TCKUkrajnakényszersorozásfluorográfiaorosz-ukrán háború

Az ukrán kényszersorozás újabb kegyetlen példájára derült fény Kárpátalján

Az ukrán Állami Nyomozó Iroda tájékoztatása alapján őrizetbe került egy katonai toborzóközpont vezetője, miután egy orvosi vizsgálat során súlyosan megvert egy hozzá beosztott férfit. A hatóságok közlése szerint a konfliktus akkor alakult ki, amikor az érintett visszautasította az egyik orvosi vizsgálatot. A kárpátaljai férfit műteni kellett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 10:46
Ukrán katonák – illusztráció Fotó: GUILLAUME ORIGONI Forrás: Hans Lucas
Kárpátalján egy férfit brutálisan bántalmazott a helyi katonai toborzóközpont (TCK) irányítója egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat során Ivano-Frankivszk térségében. Az Ukrán Állami Nyomozó Iroda arról számolt be, hogy eljárást indítottak a sorozóközpont vezetője ellen, miután kiderült, hogy azért ütlegelte a behívott férfit, mert az nem volt hajlandó alávetni magát egy vizsgálatnak – írja a Pravda.com.ua.

A kényszersorozás újabb kegyetlen példájára derült fény Kárpátalján
A kényszersorozás újabb kegyetlen példájára derült fény Kárpátalján. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A közlemény szerint amikor az egyik hadköteles férfi megtagadta a fluorográfiát, az alezredes szándékosan legalább öt ütést mért rá, célzottan az ágyéktájékra. 

A fluoroszkópia egy fejlett képalkotó technika, amelyet az orvostudományban használnak, hogy valós idejű, mozgó képeket készítsenek a test belsejéről. Ez az eljárás röntgensugarak segítségével folyamatos képeket készít a szervekről, a szövetekről és a csontokról, amelyeket azután a monitoron jelenít meg.

A sértett súlyos sérüléseket szenvedett, melyek miatt sebészi úton el kellett távolítani egyik szervét.

Kivizsgálták a lakossági és parlamenti beadványokat, amelyek arról szóltak, hogy a kárpátaljai katonai toborzóközpontban bántalmazás, kínzás és vesztegetés is történhetett. A vizsgálat során kiderült, hogy az egység vezető tisztje több alkalommal visszaélt a hatalmával. A tisztviselő ellen vádat emeltek, hadiállapot idején elkövetett hatalommal visszaélés miatt. Az ügyészek indítványa alapján a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, óvadék nélkül. Jelenleg vizsgálják más személyek, köztük rendvédelmi dolgozók esetleges érintettségét is.

Nem ez volt az első eset, hogy a TCK munkatársai indokolatlan erőszakot alkalmaznak a hadköteles férfiakkal szemben. Korábban arról is beszámoltunk, hogy brutálisan kínozták a kényszersorozók Sebestyén Józsefet, a kárpátaljai magyar férfit, aki belehalt a sérüléseibe.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

