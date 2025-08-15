HarkivbántalmazáskatonaTCC

Biztos ez sem történt meg: brutálisan megvertek egy katonát Ukrajnában + videó 

Egy, az X-en megjelent felvételen az látszik, hogy Harkivban mentősök elvittek egy megvert férfit a toborzóközpontból (TCC). „Az önkéntes mozgósítás teljes gőzzel zajlik Ukrajnában, Harkivban egy volt katonát a toborzóközpontban (TCC) letepertek és megvertek” – áll a bejegyzésben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 9:33
Harkiv Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy, az X platformon megjelent felvétel tanúsága szerint Harkivban a területi sorozóközpontból (TCC) elvittek a mentők egy férfit, az illetőnek vérzett a szája. A poszt szerzője azt állítja, az érintett egy korábbi katona – írja az Origó.

katona
Az illető állítólag katona volt, a felvételen vérzik a szája (Fotó: NurPhoto/Vyacheslav Madiyevskyy)

Az »önkéntes« mozgósítás teljes gőzzel zajlik Ukrajnában… Harkivban egy volt katonát a toborzóközpontban (TCC) letepertek és megvertek

 – írta bejegyzésében, ami tegnap került fel az oldalra. 

Ukrajna 2024 tavaszán módosította a mozgósítási szabályokat: az elnök áprilisban 27-ről 25 évre csökkentette a behívás alsó korhatárát, és életbe lépett egy nagy reformcsomag, amely az adatok kötelező frissítését és a behívás végrehajtását is szigorította.

A toborzóközpontok (TCC – Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központok) működését már 2023 nyara óta vizsgálják visszaélések miatt. A hatóságok több száz ügyben indítottak eljárást.

A nemzetközi sajtó azóta is jó pár, vitatott toborzási esetről számolt be; elemzések szerint az emberhiány és a háborús fáradtság felerősítette a társadalmi feszültséget a mozgósítás körül. 

Mint arról korábban beszámoltunk,

a Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés gyanújával vizsgálja Sebestyén József halálát.

A legfrissebb hírek szerint, az ukrán ombudsman hivatala a Szabad Európának küldött levelében azt közölte: a beregszászi kórházban elhunyt kárpátaljai Sebestyén József testén 

nem voltak erőszakra utaló jelek,

 halálát „betegség” okozta. 

A tájékoztatás szerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították, június 18-án engedély nélkül elhagyta a kijelölt egységet, június 24-én pedig saját maga jelentkezett a Beregszászi Központi Kórház sürgősségijén. Az igazságügyi orvosszakértő július 6-án állapította meg a halál tényét, idegenkezűségre utaló sérülést nem rögzítettek. 

Orbán Viktor többször megszólalt a kettős magyar állampolgár agyonverése kapcsán, és a kormány kezdeményezte Brüsszelben, hogy az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára azonnali hatállyal vegyék fel azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József haláláért.

Borítókép: Harkiv (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.