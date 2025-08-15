Biztos ez sem történt meg: brutálisan megvertek egy katonát Ukrajnában + videó 

Egy, az X platformon megjelent felvétel tanúsága szerint Harkivban a területi sorozóközpontból (TCC) elvittek a mentők egy férfit, az illetőnek vérzett a szája. A poszt szerzője azt állítja, az érintett egy korábbi katona – írja az Origó.

Az illető állítólag katona volt, a felvételen vérzik a szája (Fotó: NurPhoto/Vyacheslav Madiyevskyy)

Az »önkéntes« mozgósítás teljes gőzzel zajlik Ukrajnában… Harkivban egy volt katonát a toborzóközpontban (TCC) letepertek és megvertek

– írta bejegyzésében, ami tegnap került fel az oldalra.

Ukrajna 2024 tavaszán módosította a mozgósítási szabályokat: az elnök áprilisban 27-ről 25 évre csökkentette a behívás alsó korhatárát, és életbe lépett egy nagy reformcsomag, amely az adatok kötelező frissítését és a behívás végrehajtását is szigorította.

A toborzóközpontok (TCC – Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központok) működését már 2023 nyara óta vizsgálják visszaélések miatt. A hatóságok több száz ügyben indítottak eljárást.

A nemzetközi sajtó azóta is jó pár, vitatott toborzási esetről számolt be; elemzések szerint az emberhiány és a háborús fáradtság felerősítette a társadalmi feszültséget a mozgósítás körül.

Mint arról korábban beszámoltunk,

a Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés gyanújával vizsgálja Sebestyén József halálát.

A legfrissebb hírek szerint, az ukrán ombudsman hivatala a Szabad Európának küldött levelében azt közölte: a beregszászi kórházban elhunyt kárpátaljai Sebestyén József testén

nem voltak erőszakra utaló jelek,

halálát „betegség” okozta.

A tájékoztatás szerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították, június 18-án engedély nélkül elhagyta a kijelölt egységet, június 24-én pedig saját maga jelentkezett a Beregszászi Központi Kórház sürgősségijén. Az igazságügyi orvosszakértő július 6-án állapította meg a halál tényét, idegenkezűségre utaló sérülést nem rögzítettek.

Orbán Viktor többször megszólalt a kettős magyar állampolgár agyonverése kapcsán, és a kormány kezdeményezte Brüsszelben, hogy az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára azonnali hatállyal vegyék fel azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József haláláért.

Borítókép: Harkiv (Fotó: AFP)