Itt a vérlázító ukrán ombudsmani jelentés Sebestyén József haláláról: „nem voltak erőszakra utaló sérülések"

Az ukrán ombudsman hivatala a Szabad Európának küldött levelében azt közölte: a beregszászi kórházban elhunyt kárpátaljai Sebestyén József testén „nem voltak erőszakra utaló jelek”, halálát „betegség” okozta. A tájékoztatás szerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították, június 18-án engedély nélkül elhagyta a kijelölt egységet, június 24-én pedig saját maga jelentkezett a Beregszászi Központi Kórház sürgősségijén. Az igazságügyi orvosszakértő július 6-án állapította meg a halál tényét, idegenkezűségre utaló sérülést nem rögzítettek. Orbán Viktor többször megszólalt a kettős magyar állampolgár agyonverése kapcsán, és a kormány kezdeményezte Brüsszelben, hogy az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára azonnali hatállyal vegyék fel azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József haláláért.

Sebestyén József Fotó: MN Archívum
Újabb hivatalos válasz érkezett a kényszersorozás során agyonvert Sebestyén József ügyében: az ukrán parlamenti ombudsman hivatala a Szabad Európának küldött levelében a katonai és igazságügyi szervek közléseire támaszkodva foglalta össze álláspontját, miközben több, a kárpátaljai magyar közösség számára is kulcsfontosságú körülmény továbbra is tisztázatlan maradt.

Sebestyén József
Sebestyén József halála óta is erőszakkal hurcolják a frontra az ukrán férfiakat (Fotó: AFP)

A hivatal szerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították; június 18-án engedély nélkül elhagyta a kijelölt egységet; június 24-én saját maga jelentkezett a Beregszászi Központi Kórház sürgősségijén. Az igazságügyi orvosszakértő július 6-án állapította meg a halál tényét; a levél szerint a halált betegség okozta, erőszakra utaló sérüléseket nem rögzítettek. A közlés nem tér ki arra, hogy az ombudsman hivatala meghallgatta-e a családot, betekintett-e a kórházi dokumentációba, illetve megvizsgálta-e a június 18. és 24. közötti időszakot. 

A válasz a védelmi minisztérium és az igazságügyi orvosszakértő megállapításaira hivatkozik.

Ideje, hogy Brüsszel ne csak az ukrán hatalom, hanem az ukrán emberek és a kárpátaljai magyarok mellett is kiálljon

 – jelentette ki néhány hete közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Sebestyén József ügye leleplezi a brüsszeli gépezet Zelenszkijről fújt dicshimnuszait, és bizonyítja, miért nem lehet tagja Ukrajna az Európai Uniónak. A miniszterelnök kijelentette: a magyar kormány kezdeményezte Brüsszelben, hogy az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára azonnali hatállyal vegyék fel azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József magyar állampolgár haláláért.

Orbán Viktor nemrég egy bejegyzésében ismét kitért Sebestyén József kárpátaljai magyar halálára. 

Agyonverését az ukránok a szőnyeg alá akarják söpörni. Mintha meg sem történt volna. Egy magyar és uniós állampolgárt gyilkoltak meg. Nem fogjuk hagyni. Jogi lépések kellenek

 – fogalmazott.

Mint azt a napokban megírtuk, az ügyben nyomozást indított a rendőrség.

 

Borítókép: Sebestyén József (Fotó: MN-archívum)

