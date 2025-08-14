Menczer TamáskényszersorozásSebestyén JózsefMagyar Péter

Menczer Tamás: „Nekünk kutya kötelességünk, hogy bemutassuk az ukránok aljasságát”

A kényszersorozás közben agyonvert Sebestyén József ügyét az ukránok szőnyeg alá akarják söpörni, Magyar Péternek nincs egy szava sem.

2025. 08. 14. 17:02
Amint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, egy beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be az ukránok, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit.  A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről. Azt is megírtuk, hogy a férfi halálával összefüggésben emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). 

– Nem hagyjuk, hogy ezt az ügyet a szőnyeg alá söpörjék az ukránok – hangoztatta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kifogásolta, hogy Magyar Péter, aki Menczer szerint „a magyar Zelenszkij, aki pont olyan ripacs, mint az a komédiás”, nem szól egy szót sem az agyonvert Sebestyén József érdekében, sőt még azt is tagadja, hogy agyonverték az ukránok.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: „Nekünk kutya kötelességünk, hogy bemutassuk az ukránok aljasságát, hogy mit tettek, és hogy nem is akarják kivizsgálni, és hogy azt is bemutassuk, hogy erről az ukránok és Brüsszel bábja, Magyar Péter meg hallgat.”

