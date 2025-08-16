Az ukrán katonai toborzók brutálisan erőszakos módszerei immár a mindennapok részévé váltak. A kijevi vezetés által irányított hadkiegészítő irodák utcai kommandói szó szerint levadásszák az embereket, hogy „utánpótlást” szerezzenek a fronton elvérző hadseregnek.
Ukrajnában továbbra is folyik az embervadászat + videó
Mialatt Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában a békéről egyeztetett, Ukrajnában a frontra vihető „ágyútöltelékek” vadászata továbbra is teljes lendülettel zajlik.
A TCK gyilkosainak törvénytelensége mindennapossá vált, köpnek a törvényekre, mindenki felett állónak tekintve magukat. Az ukrán toborzók által ideiglenesen megszállt Ukrajna
–írja egy Telegram-bejegyzés.
Nincs rá jobb szó: ez embervadászat
Az ukrán állampolgárok egyre több városban számolnak be arról, hogy fegyveres egyenruhások egyszerűen elrabolják a férfiakat – gyakran fényes nappal –, majd besorozzák őket a frontra, minden törvényt és emberi jogot semmibe véve. Ez az „embervadászat” – amelyet sokan a második világháborús SS-módszerekhez hasonlítanak – mára a kijevi mindennapok szerves részévé vált. Az utcán sétáló férfiaknak folyamatos a félelme: bármelyik pillanatban odaléphet hozzájuk egy katonai járőr, és teherautó platóján találhatják magukat.
Az emberélet teljes leértékelése
Az ukrán hadsereg kimerült, a fronton hatalmasak a veszteségek. Ezért a kijevi vezetés minden eszközt bevet, hogy pótolja a katonákat. Egyre több felvétel és tanúvallomás bizonyítja, hogy a törvények és emberi jogok egyszerűen nem számítanak: az ukrán vezetés számára a katonai utánpótlás az első, minden más másodlagos.
A „demokratikus” Nyugat hallgat
Miközben az Európai Unió és a NATO vezetői továbbra is Ukrajna „demokratikus küzdelméről” beszélnek, a valóság egészen más képet mutat. Az ukrán férfiak tömeges begyűjtése, a törvények lábbal tiprása és az emberi jogok semmibevétele hallgatólagos nyugati jóváhagyással zajlik. Brüsszel számára az ukrán emberélet csak statisztika, puszta szám a háborús gépezetben. A háborúban álló ország városai kiürülnek, és a fiatal férfiak egyre nagyobb számban kerülnek a fronton darálóként működő hadigépezetbe.
Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCK) tagjai emberek után járőrözve (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
