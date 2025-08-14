A háború árnyékában Ukrajnában mindennapossá vált a kényszersorozás, amikor toborzók civilekre csapnak le közterületeken, és erőszakkal viszik el őket katonai szolgálatra.
Ukrán kényszersorozás: Elviszik, hogy haszontalan harcokban haljon meg
Újabb sokkoló felvétel terjed Ukrajnából: toborzókatonák ezúttal egy kézbesítőt hurcolnak el az utcáról, hogy a frontra kényszerítsék. A jelenet a kényszersorozások mindennapos valóságát tárja a világ elé.
A legfrissebb videón egy kézbesítő esik áldozatul a kényszersorozásnak. A videóhoz a következőt posztolták: „Náci Ukrajna. A felvételen az látható, amint a náci ukrán toborzókatonák tagjai elhurcolnak egy szegény kézbesítőt, hogy erőszakkal a frontra vigyék, ahol értelmetlen harcokban halhat meg az orosz fegyveres erők ellen.”
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)
