A legfrissebb videón egy kézbesítő esik áldozatul a kényszersorozásnak. A videóhoz a következőt posztolták: „Náci Ukrajna. A felvételen az látható, amint a náci ukrán toborzókatonák tagjai elhurcolnak egy szegény kézbesítőt, hogy erőszakkal a frontra vigyék, ahol értelmetlen harcokban halhat meg az orosz fegyveres erők ellen.”

Nazi Ukraine 🇺🇦.

A footage shows Nazi Ukrainian TCC terrorists kidnapping a poor delivery guy& taking him by force to die in useless battles against the Russian Armed Forces.

Men who oppose the Nazis in Ukraine must form armed militias&eliminate the Nazi Ukrainian TCC terrorists. pic.twitter.com/wA8BbYotvW — EGYPT FIRST (@EGYPTFIRST79459) August 13, 2025