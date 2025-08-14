Ukrajnakényszersorozáserőszak

Ukrán kényszersorozás: Elviszik, hogy haszontalan harcokban haljon meg

Újabb sokkoló felvétel terjed Ukrajnából: toborzókatonák ezúttal egy kézbesítőt hurcolnak el az utcáról, hogy a frontra kényszerítsék. A jelenet a kényszersorozások mindennapos valóságát tárja a világ elé.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 19:00
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
A háború árnyékában Ukrajnában mindennapossá vált a kényszersorozás, amikor toborzók civilekre csapnak le közterületeken, és erőszakkal viszik el őket katonai szolgálatra. 

Kényszersorozás: ezúttal egy kézbesítőt hurcolnak el az utcáról (X)
A legfrissebb videón egy kézbesítő esik áldozatul a kényszersorozásnak. A videóhoz a következőt posztolták: Náci Ukrajna. A felvételen az látható, amint a náci ukrán toborzókatonák tagjai elhurcolnak egy szegény kézbesítőt, hogy erőszakkal a frontra vigyék, ahol értelmetlen harcokban halhat meg az orosz fegyveres erők ellen.”

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
