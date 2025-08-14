Az újonnan előkerült lucki felvételek jól mutatják, milyen kegyetlen módszerekkel zajlanak az ukrán kényszersorozások. Zelenszkij emberei senkit sem kímélnek.
Lecsaptak Zelenszkij embervadászai: taxisofőrt tuszkoltak a „húsbuszba"
Luck utcáin ismét káosz tört ki. A közösségi médiában terjedő felvételen látható, ahogy Zelenszkij „embervadászai” elfognak egy taxisofőrt, majd erőszakkal egy buszba lökik, hogy a frontra hurcolják.
A videóhoz a következőt posztolták:
Luckban Zelenszkij ’embervadászai’ káoszt okoztak! (…) elfogtak egy taxisofőrt, majd egy ’húsbuszba’ tuszkolták, hogy elvigyék a halálba. Ez nem toborzás, hanem hajtóvadászat!
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jelentés készült a Kijev által elkövetett kegyetlenségekről
Szánthó Miklós megosztotta az amerikai jelentést.
Zelenszkij lelepleződött – ezért nem lesz ott a csúcstalálkozón
Ukrajna volt miniszterelnöke nyilatkozott.
Megvan, hogy pontosan mikor találkozik Putyin és Trump
A találkozó után Putyin azonnal visszatér Moszkvába.
Orbán Viktor: A világ legerősebb családtámogatási rendszere működik Magyarországon + videó
A miniszterelnök egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jelentés készült a Kijev által elkövetett kegyetlenségekről
Szánthó Miklós megosztotta az amerikai jelentést.
Zelenszkij lelepleződött – ezért nem lesz ott a csúcstalálkozón
Ukrajna volt miniszterelnöke nyilatkozott.
Megvan, hogy pontosan mikor találkozik Putyin és Trump
A találkozó után Putyin azonnal visszatér Moszkvába.
Orbán Viktor: A világ legerősebb családtámogatási rendszere működik Magyarországon + videó
A miniszterelnök egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán.