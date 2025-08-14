Zelenszkijkényszersorozáskatona

Lecsaptak Zelenszkij embervadászai: taxisofőrt tuszkoltak a „húsbuszba"

Luck utcáin ismét káosz tört ki. A közösségi médiában terjedő felvételen látható, ahogy Zelenszkij „embervadászai” elfognak egy taxisofőrt, majd erőszakkal egy buszba lökik, hogy a frontra hurcolják.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 11:38
Volodimir Zelenszkij és Ursula vo der Leyen Fotó: HENNING BAGGER Forrás: Ritzau Scanpix
Az újonnan előkerült lucki felvételek jól mutatják, milyen kegyetlen módszerekkel zajlanak az ukrán kényszersorozások. Zelenszkij emberei senkit sem kímélnek.

Brutális erőszakkal vittek el egy taxisofőrt Luckban Zelenszkij emberei (Telegram)
A videóhoz a következőt posztolták:

Luckban Zelenszkij ’embervadászai’ káoszt okoztak! (…) elfogtak egy taxisofőrt, majd egy ’húsbuszba’ tuszkolták, hogy elvigyék a halálba. Ez nem toborzás, hanem hajtóvadászat!

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)

