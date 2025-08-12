A közösségi médiában keringő videón látszik, ahogy a kényszersorozás során a katonák bevonszolják a férfit a járműbe.
Brutális kényszersorozási akció Ukrajnában – mindent rögzített a kamera
Újabb felvétel került elő az ukrán kényszersorozásról. A videón az látható, amint Luck városában a kényszersorozás során a katonák próbálnak elfogni egy férfit.
Az utóbbi hónapokban egyre több hasonló eset került nyilvánosságra Ukrajnából: a közösségi médiában terjedő videókon a katonák az utcán, piacokon vagy épp buszmegállókban próbálnak kézre keríteni férfiakat – és állítólag nőket is – a front feltöltése érdekében.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Forrás: AFP)
