Menczer Tamás válaszolt a botrányos ukrán állítás után Sebestyén József ügyében

„Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy »nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén«. Vagyis a katonák, akik kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet közölték, hogy nem verték agyon. Nem semmi…” – kezdte bejegyzését Menczer Tamás.

Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett? Egyáltalán, van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak?

„Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését” – tette hozzá.

