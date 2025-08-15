Menczer TamásFideszUkrajnaSebestyén Józsefombudsman

Menczer Tamás válaszolt a botrányos ukrán állítás után Sebestyén József ügyében

Menczer Tamás közösségi oldalán bírálta az ukrán hatóságokat Sebestyén József halála ügyében, miután az ombudsman szerint „nem voltak erőszakra utaló nyomok” a kényszersorozás közben agyonvert férfi testén. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt írta: „várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését”.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 10:00
„Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy »nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén«. Vagyis a katonák, akik kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet közölték, hogy nem verték agyon. Nem semmi…” – kezdte bejegyzését Menczer Tamás.

Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett? Egyáltalán, van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak?

„Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését” – tette hozzá.

